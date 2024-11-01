Centenares de trabajadores sociales se concentran ante la Generalitat en Alicante por el retraso en las nóminas

Los sindicatos CSIF, UGT, Intersindical y CC OO han llevado a cabo en Alicante una nueva concentración para denunciar la situación que atraviesan los trabajadores de las residencias dependientes de la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia. Con esta movilización, las organizaciones sindicales buscan mantener el foco sobre un problema que consideran urgente: el pago puntual de las nóminas y la cobertura inmediata de los puestos vacantes. A ello se suma la denuncia del deterioro generalizado de la mayoría de las instalaciones.