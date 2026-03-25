Centenares de personas se concentran ante el bloque Sant Agustí contra el desahucio de los ‘colivings’

Más de 500 personas se concentran en estos momentos ante el Bloque Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de Barcelona, por segundo día consecutivo. Hoy el objetivo es impedir el desahucio de Txema Escorsa, previsto para los próximos minutos. La mayor parte de los asistentes han llegado a partir de las siete de la mañana, sumándose a la cincuentena de personas que han pasado la noche ante el bloque.