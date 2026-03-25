Centenares de personas se concentran ante el bloque Sant Agustí contra el desahucio de los ‘colivings’

Más de 500 personas se concentran en estos momentos ante el Bloque Sant Agustí, en el barrio de Gràcia de Barcelona, por segundo día consecutivo. Hoy el objetivo es impedir el desahucio de Txema Escorsa, previsto para los próximos minutos. La mayor parte de los asistentes han llegado a partir de las siete de la mañana, sumándose a la cincuentena de personas que han pasado la noche ante el bloque.
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Pero si el mismo propietario luego alquila habitaciones a 900 euruacos incumpliendo la normativa que dice que la suma del precio de las habitaciones no puede superar la definida por el piso en áreas tensionadas, pues le va a tocar pagar una multa de cojones.
A veces, es bueno hacer escarnio público de estos chorizos.
Hoy hay un pijo holandés por Barcelona que está gastando mucha pasta en abogados y pensando por qué cojones cambió los coffee shops por los 365s
Pero no te creas, son 4 colgados según linkedin. Un holandés con pasta y 3 becarios pelaos.