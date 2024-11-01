edición general
Un centenar de organizaciones firman un manifiesto contra "los 50 años de impunidad" tras la muerte de Franco

“El sistema de impunidad construido por los tres poderes del Estado tras la muerte de Franco se ha mantenido básicamente hasta hoy en día”, sostienen los firmantes, que hacen referencia al mantenimiento de la Ley de Amnistía o la Ley de Secretos Oficiales, de la que actualmente el Congreso tramita una reforma. También apuntan a que las políticas de memoria histórica están “más orientadas a reconocimientos institucionales” que a “facilitar el acceso a la justicia” y censuran que el poder judicial “se niegue reiteradamente a investigar y enjuicia

#9 Einwanderer
#6 Tirabas del arado?
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#9 he tirado bastante de motocultor. Mientras te fumabas los porritos.
fareway #1 fareway
Este manifiesto va a gustar de lleno a PP & VOX.
Macnulti_reencarnado #2 Macnulti_reencarnado
Rápido, sacad algo de franco. Lo que sea.
fareway #3 fareway
#2 Pues puedes empezar a contar las historias que contaba tu padre en la sobremesa en tu casa... ¿Escuchaste las palabras "Paracuellos" y "placidez" frecuentemente?
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
#3 en mi casa, mi padre estaba preocupado de trabajar para sacar adelante a su familia. Y mis hermanos y yo colaboramos los fines de semana en labores agrarias, para sacar un dinero extra.
hijolagranputa #4 hijolagranputa *
#2 Ya lo sacamos enterito del sitio de honor en el que lo habían metido. Ahora vamos a por la gente a la que dejó a cargo, galán.
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#4 deben de ser muy mayores ya, no? Ánimo!
rojelio #7 rojelio *
#2 Franco, Franco, que tiene el culo blanco
porque su mujer
lo lava con Ariel
Doña Sofía lo lava con lejía
mientras el Borbón lo lava con jabón.
{0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b5} {0x1f3b6} {0x1f3b6} {0x1f3b6}
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
#7 es burdo, pero vamos con ello.
arturios #14 arturios *
¿Hace 50 años que murió Franco? si parece que fue ayer LITERALMENTE.

#13 será burdo, pero era lo que cantábamos los niños hace más de medio siglo xD

Por si no lo sabías
Sawyer76 #8 Sawyer76
Algunos necesitan a Franco imperiosamente para seguir viviendo, un tipo que lleva muerto ya 50 años. No se que harían sin el.
cabobronson #10 cabobronson
#8 otros necesitaron de Franco para ahora vivir bien. No se que hubieran hecho sin el
#15 Jodere *
La Faes de Aznar también se habrán unido en esa firma. :troll: :troll:
