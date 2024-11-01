Cementerios marítimos: de San Amaro al Panteón de Marinos Ilustres

Desde hace unos años existen muchos medios informativos, entre ellos la prestigiosa revista “National Geographic”, que están destacando que en la costa gallega descansa la mayor concentración de barcos hundidos del mundo, la cual abarca miles de buques de distintas procedencias y épocas. En las últimas décadas en Galicia se han descubierto unos 1.600 barcos, pero según investigaciones llevadas a cabo por la Armada, el CSIC y las universidades de Gales, Lisboa, Southampton y Texas, se estima que puedan existir hasta 8.000 buques hundidos allí.