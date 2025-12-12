El cementerio de Alicante acoge la entrega de los restos de ocho represaliados del franquismo a sus familias

El cementerio municipal de Alicante acogerá este domingo 14 de diciembre un acto de memoria democrática y reparación en el que se entregarán a sus familias los restos de ocho vecinos de la provincia represaliados por el franquismo, cuyos cuerpos permanecieron durante al menos ocho décadas en distintas fosas comunes del camposanto alicantino. La Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo en el Cementerio de Alicante ha explicado que la jornada supondrá la culminación de un largo proceso de búsqueda, investigación y exhumación.