Célula de legitimación: La unidad israelí encargada de vincular a periodistas de Gaza con Hamás [EN]

Tratando a los medios de comunicación como un campo de batalla, un escuadrón secreto de inteligencia del ejército rastreó Gaza en busca de material para reforzar la hasbará israelí, incluidas afirmaciones cuestionables que justificarían el asesinato de reporteros palestinos. El ejército israelí ha puesto en marcha una unidad especial denominada "Célula de Legitimación", encargada de recabar información de Gaza que pueda reforzar la imagen de Israel en los medios de comunicación internacionales, según tres fuentes de inteligencia que hablaron co
Solo es cuestión de tiempo, que vestidos de impunidad, empiecen a cometer actos terroristas por el resto del mundo.
Contarle al mundo el genocidio que sufre Palestina por parte de Israel lo llaman «manchar el nombre de Israel». ¿Creéis que necesitan pruebas para decir que trabajas para Hamás? Diría que no les hace falta prueba alguna para dar las coordenadas de cualquier periodista al piloto de drones que acabará con su vida. En todo caso, si hicieran falta pruebas, cuando las necesiten las fabricarán.
Me refería más bien a hacerlo ya sin intentar esconderlo siquiera.