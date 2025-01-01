edición general
Célula de legitimación: La unidad israelí encargada de vincular a periodistas de Gaza con Hamás [EN]

Tratando a los medios de comunicación como un campo de batalla, un escuadrón secreto de inteligencia del ejército rastreó Gaza en busca de material para reforzar la hasbará israelí, incluidas afirmaciones cuestionables que justificarían el asesinato de reporteros palestinos. El ejército israelí ha puesto en marcha una unidad especial denominada "Célula de Legitimación", encargada de recabar información de Gaza que pueda reforzar la imagen de Israel en los medios de comunicación internacionales, según tres fuentes de inteligencia que hablaron co

Mimaus #2 Mimaus
Y quien dice en Gaza, en cualquier parte del mundo, incluido aquí.
Solo es cuestión de tiempo, que vestidos de impunidad, empiecen a cometer actos terroristas por el resto del mundo.
rogerius #3 rogerius *
#2 «…el objeto de la Célula de legitimación no es la seguridad sino las relaciones públicas. Impulsados porque los reporteros con sede en Gaza "manchan el nombre [de Israel] frente al mundo", sus miembros buscan encontrar un periodista al que puedan vincular con Hamas…»

Contarle al mundo el genocidio que sufre Palestina por parte de Israel lo llaman «manchar el nombre de Israel». ¿Creéis que necesitan pruebas para decir que trabajas para Hamás? Diría que no les hace falta prueba alguna para dar las coordenadas de cualquier periodista al piloto de drones que acabará con su vida. En todo caso, si hicieran falta pruebas, cuando las necesiten las fabricarán.
Mimaus #6 Mimaus
#5 si, llevas razón, que sigan.
Me refería más bien a hacerlo ya sin intentar esconderlo siquiera.
Jointhouse_Blues #1 Jointhouse_Blues
Pronto en su Menéame más cercano.
Suigetsu #4 Suigetsu
Estos tíos son superactivos en r/worldnews. Es gracioso porque siempre citan fuentes del IDF, no se los creen ni perri.
