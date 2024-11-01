El célebre mosaico de Rutland representa la "historia perdida" de Troya, que conecta la Britania romana con el mundo clásico antiguo (ENG)

Una nueva investigación de la Universidad de Leicester ha determinado de forma concluyente por qué el famoso mosaico de Ketton en Rutland —uno de los descubrimientos romanos más notables en Gran Bretaña durante un siglo— no puede representar escenas de la Ilíada de Homero, como se creía inicialmente. En cambio, se basa en una versión alternativa de la historia de la Guerra de Troya, popularizada inicialmente por el dramaturgo griego Esquilo, que desde entonces se ha perdido en la historia.