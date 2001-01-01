edición general
Celebran el 80 aniversario de los Moomins, los dibujos animados más famosos de Finlandia

Los Moomins, la familia de dibujos animados literarios más adorable de Finlandia, celebran este año su 80 aniversario. Los personajes, con forma de hipopótamos blancos y regordetes, han cautivado a lectores de todo el mundo desde que la autora e ilustradora Tove Jansson publicara ‘Los Moomins y la Gran Inundación’ en 1945. [...] Jansson, una finlandesa de habla sueca que murió en 2001, escribió ocho libros más, múltiples libros de imágenes y una tira cómica sobre los Moomins en sueco.

Aún recuerdo con miedo el capítulo de la dama del frío que congelaba
