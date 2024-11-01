Ceguera: unas prótesis en el cerebro podrán devolver la vista a personas invidentes

El sistema de visión artificial cortical emula el proceso natural de la visión, con una cámara externa integrada en unas gafas que sustituye a la retina. Varios laboratorios del mundo, entre los que se encuentra el de Neuroingeniería Biomédica de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), exploran las prótesis visuales basadas en implantes cerebrales. Estos implantes podrían, en un futuro, ser una herramienta para restaurar una visión funcional en personas ciegas.