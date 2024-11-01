Borran de YouTube un podcast que desató la polémica en el sector del clipping

Pi situó el origen del conflicto en la reforma del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual en 2021, que introdujo la autorización expresa para la redistribución interna de contenidos. Asegura que, desde entonces, la interlocución con editores está bloqueada y que CEDRO actúa como único canal.
| etiquetas: comunicacion , periodismo
La desaparición del vídeo se produce en un contexto de tensión abierta entre CEDRO y las compañías de seguimiento de prensa, tras la decisión de la entidad de gestión de extinguir los acuerdos vigentes y sustituirlos por un nuevo contrato firmado únicamente con AFEC, sin un proceso previo de negociación sectorial.