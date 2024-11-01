edición general
4 meneos
65 clics

Borran de YouTube un podcast que desató la polémica en el sector del clipping

Pi situó el origen del conflicto en la reforma del artículo 32 de la Ley de Propiedad Intelectual en 2021, que introdujo la autorización expresa para la redistribución interna de contenidos. Asegura que, desde entonces, la interlocución con editores está bloqueada y que CEDRO actúa como único canal.

| etiquetas: comunicacion , periodismo
3 1 1 K 34 actualidad
1 comentarios
3 1 1 K 34 actualidad
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
El contenido, difundido hace aproximadamente un mes, abordaba la relación entre CEDRO y las empresas de clipping había generado un amplio debate en el sector.

La desaparición del vídeo se produce en un contexto de tensión abierta entre CEDRO y las compañías de seguimiento de prensa, tras la decisión de la entidad de gestión de extinguir los acuerdos vigentes y sustituirlos por un nuevo contrato firmado únicamente con AFEC, sin un proceso previo de negociación sectorial.
0 K 16

menéame