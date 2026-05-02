Las cecas vasconas de Baskunes y Arsaos  

La producción de Baśkunes ha sido organizada por Ripollès (MIB, 2022) en 17 tipos emitidos en un arco temporal de 60-70 años. Los tipos están definidos por elementos iconográficos, artísticos y epigráficos, algunos de los cuales son exclusivos de esta ceca; en cambio, otros corresponden a grabadores que estuvieron activos en otras cecas, algunas bastante lejos de la zona Navarra. La presencia o no de la leyenda benkota es un elemento que permite dividir toda la producción en dos grandes bloques; en el primero se empleó solo la leyenda baŕśkunes