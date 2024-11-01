CD Projekt apuesta por una nueva trilogía en solo 6 años de The Witcher

CD Projekt RED confirma su plan más ambicioso: completar una trilogía completa de The Witcher en seis años, comenzando con The Witcher 4. Con 450 desarrolladores trabajando en el proyecto y tras cuatro años adaptando Unreal Engine 5, el estudio confía en reducir drásticamente los tiempos de desarrollo entre entregas. Aunque The Witcher 4 no llegará en 2026, la compañía mantiene que su estrategia tecnológica les permitirá lanzar las tres entregas consecutivas a un ritmo sin precedentes en la industria.