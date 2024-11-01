edición general
29 meneos
62 clics
CCOO y UGT facilitaron a la Policía Nacional el listado de trabajadores de la Bahía de Cádiz que debían ser detenidos

CCOO y UGT facilitaron a la Policía Nacional el listado de trabajadores de la Bahía de Cádiz que debían ser detenidos

La Operación Fuego fue impulsada por la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional y a instancias de la Fiscalía, y entre las diligencias practicadas está la interlocución de los agentes con representantes de ambos sindicatos. El objetivo era determinar y detener a trabajadores que estuvieran presentes durante los disturbios que se produjeron durante las protestas de la huelga del metal.

| etiquetas: huelga , ccoo , ugt , cadiz , metal
24 5 2 K 75 actualidad
10 comentarios
24 5 2 K 75 actualidad
Comentarios destacados:      
victorjba #1 victorjba
Seguro que todos los que detuvieron eran de la CGT o la CNT.
7 K 81
#5 sarri
Seamos serios, y conste que considero a ccoo y ugt unos traidores:

Los sindicatos CGT y la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) han denunciado la «Operación Fuego» como una «cacería» represiva contra la lucha obrera, subrayando el silencio de los sindicatos mayoritarios, UGT y CCOO, que han guardado silencio y que en la práctica supone un señalamiento indirecto de los trabajadores que debían ser detenidos, en especial aquellos que jugaron un papel destacado tanto en las

…   » ver todo el comentario
1 K 21
#6 sarri
#5 mpr21.info/durante-decadas-el-coronavirus-se-ha/

Esta explicación es un circunloquio que conduce de un mito (“pacientes asintomáticos”, o sea, sanos a los que se pretende hacer pasar por enfermos), a otro: el de las mutaciones virales, las famosas “cepas” o variedades diferentes de un mismo virus.

Pero si un virus es capaz de mutar, entonces nos vamos a la madre del cordero de la virología: ¿son seres vivos los virus?, ¿cómo mutan y por qué?

Maemia las cabezas...
0 K 9
#7 perej
#5 si hubieran tenido un papel "sindical" en esas reuniones, hubieran explicado cual habia sido ése papel. El silencio de ambos delata que eran reuniones de cooperación con oa policia, nada de defensa de trabajadores.
Eso no indica qué tipo de cooperación, eso es cierto
0 K 10
#8 sarri
#7 Según esa noticia se sabe de dichas reuniones por el atestado, al que deben tener acceso los acusados. No sé a que te refieres con el silencio de ambos. Lo que me extraña es que si en el atestado pusiera "tras reuniones entre miembros del CNP y representantes de CCOO se ha obtenido información relevante para la identificación y captura de los acusados" o algo de enjundia, lo hubieran puesto en la noticia. Y no dicen nada. Por lo que me temo que esas reuniones de las que habla son irrelevantes o directamente mentira.
0 K 9
millanin #2 millanin
Me extraña.
1 K 18
frg #4 frg
#2 A mi no. Los sindicatos amarillos suelen tener esas siglas.
5 K 53
jacm #9 jacm
La noticia es un invento en base a una suposición.
Se ve que el periodismo está aprendiendo del estamento juducial a inventarse acusaciones.
0 K 10
#3 malditopendejo
Putos lúmpenes... Luego se extrañan de que el trabajador no se sindique.... Normal con estas alimañas.
0 K 7
#10 Madmaxi
Las gambas, la coca y las putas cuestan dinero nemes... y lo demas merde.
0 K 7

menéame