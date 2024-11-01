CC.OO. y UGT consiguen colar en el decreto que los complementos no sean aparte del salario mínimo

El proyecto de decreto que se supone que obliga a pagar los complementos aparte del salario mínimo ya está en fase de audiencia pública, por lo que se ha publicado oficialmente una versión previa. Tal y como anunciamos en Laboro, en esta versión previa los “sindicatos” CC.OO. y UGT han conseguido colar que las empresas no tendrán que pagar los complementos cuando el convenio permita la absorción. Como os estaréis imaginando, CC.OO. y UGT ya lo pusieron hace años en la gran mayoría de convenios. Especialmente en los convenios que les reportan be
Así que:
"operarán las reglas de compensación y absorción previstas en este artículo, salvo que por negociación colectiva se fijen otras que permitan identificar, para cada complemento salarial, el modo en que operarían."
Otra vez CCOO y UGT vuelven a vender a los trabajadores.
Tenéis otras alternativas, no les voteis.