CC.OO. y UGT consiguen colar en el decreto que los complementos no sean aparte del salario mínimo

El proyecto de decreto que se supone que obliga a pagar los complementos aparte del salario mínimo ya está en fase de audiencia pública, por lo que se ha publicado oficialmente una versión previa. Tal y como anunciamos en Laboro, en esta versión previa los “sindicatos” CC.OO. y UGT han conseguido colar que las empresas no tendrán que pagar los complementos cuando el convenio permita la absorción. Como os estaréis imaginando, CC.OO. y UGT ya lo pusieron hace años en la gran mayoría de convenios. Especialmente en los convenios que les reportan be

Igual que la mayoría de los ciudadanos vota en contra de sus intereses cuando lo hacen por el bipartidismo, los trabajadores votan en contra de sus intereses cuando lo hacen por UGT y CCOO... Pero hay que reconocerlo, tienen muchísimo mérito consiguiendo está hecho tan completamente ilógico!!
#1 Pero, aunque el sitio le de tirria a algunos por aquí, por lo menos sacan este tema a la palestra,
Así que:
Hay Laboro, hay meneo
Las empresas os tendrían que pagar esos pluses aparte del salario mínimo solo en caso de que el convenio no dijera lo contrario. Porque la frase clave de todo este decreto es la que consta al principio del citado artículo 4, que os hemos señalado en amarillo en el texto completo y que dice lo siguiente:

"operarán las reglas de compensación y absorción previstas en este artículo, salvo que por negociación colectiva se fijen otras que permitan identificar, para cada complemento salarial, el modo en que operarían."

Otra vez CCOO y UGT vuelven a vender a los trabajadores.

Tenéis otras alternativas, no les voteis.
#2 Otro brindil al sol de YoYolanda.
