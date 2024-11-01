edición general
CBLDF ve declarada inconstitucional la ley de clasificación de libros del gobierno de Texas [Eng]

El Fondo de Defensa Legal de los Cómics (CBLDF, por sus siglas en inglés) ha reclamado la victoria en una demanda para anular la HB900 de Texas, o Ley de Restricción de Recursos Educativos Explícitos y Designados para Adultos (Ley READER), una ley recientemente promulgada que busca imponer un sistema de clasificación a los libros distribuidos a las escuelas de Texas. Las novelas gráficas fueron el objetivo específico de quienes promovían la legislación, y el CBLDF afirma que el sistema de clasificación habría funcionado como un sucesor impuesto

1 comentarios
comadrejo
Cosas del cuarto mundo estilo arabia saudita. :troll:
