Los cazadores no logran abatir ningún lobo en las 25 cacerías realizadas, pero aún hay más planificadas: datos y previsión

En las 25 cacerías de lobo realizadas por cazadores a instancias del Principado hasta la fecha en reservas regionales de caza no han logrado abatir ningún ejemplar. Así lo anunció este miércoles en la Junta General el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que compareció para detallar la ejecución del Programa Anual de Control del Lobo, que contempla un total de 174 cacerías autorizadas. El consejero recordó que el programa anual fija un cupo de 53 ejemplares y que, una vez cerrado, se publicará un balance completo y transparente.

16 comentarios
obmultimedia #3 obmultimedia
Los cazadores.  media
4 K 52
#2 Einwanderer
Panda de subnormales.
2 K 34
Mimaus #6 Mimaus
Pues o son unos inútiles o el problema con los lobos no es tal. No descarto que sean ambas cosas.
3 K 32
#4 omega7767
y eso que los lobos estás gorditos de tanta oveja y vaca que se están comiendo
1 K 17
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
A ver si con un poco de suerte se llevan unos cuantos plomazos por amar tanto la naturaleza.
0 K 14
#7 Seat127
Pues va a ser entonces que no hay tantos como creían, ¿no?{roll}
1 K 14
mefistófeles #16 mefistófeles
Oye, pues nada, que si no logran abatir lobos que hagan dos equipos y luchen entre ellos.

El equipo que gane puede llevarse las cabezas de los otros y colgarlas en el salón de su casa, que hará bello.
0 K 10
Tarod #8 Tarod
Podemos organizar una caza del cazador?
0 K 10
#9 A_S
#8 Mira en los bares de carretera más cercanos :troll:
1 K 14
#12 Rohel
Ver a un lobo y lograr abatirlo es jodido de narices.
En el coto de mi pueblo siempre hubo un precinto de lobo y nadie fue capaz de consumirlo nunca
0 K 9
#15 amusgada
ya lo dijimos cuando lo autorizaron: en otras ocasiones, los escopeteros no dieron ni una porque el bicho siendo carnívoro es nocturno. Por eso sólo los que van con silenciador, pasamontañas y decapitando lobos pa dejarlos en ayuntamientos y senderos colgados, son los únicos que aciertan y en cacería diurna ni pa dios. Pos otra vez lo autorizaron hacer el gilipollas con resultado 0, contentos estarán con su gestión. Y Marcelino Marcos hasta el año que viene no piensa decir ni cuando ni donde ni…   » ver todo el comentario
0 K 8
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
Da igual, si es solo la excusa para un desayuno de campeones!
0 K 7
Baalverith #11 Baalverith
Lobos 0
Botellines 10 por barba aprox.

Durante la cacería ojo.
0 K 7
#13 sliana
Tanto problema suponían que ni los encuentran. Ahora que investiguen las subvenciones.
0 K 7
domadordeboquerones #14 domadordeboquerones
#13 Me recuerda a las ayudas al cine, luego no llenan ni media sala.
0 K 5
#10 villarraso1978
Serán lobos y 'zorros'...
0 K 6

