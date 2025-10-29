Los cazadores no logran abatir ningún lobo en las 25 cacerías realizadas, pero aún hay más planificadas: datos y previsión

En las 25 cacerías de lobo realizadas por cazadores a instancias del Principado hasta la fecha en reservas regionales de caza no han logrado abatir ningún ejemplar. Así lo anunció este miércoles en la Junta General el consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, que compareció para detallar la ejecución del Programa Anual de Control del Lobo, que contempla un total de 174 cacerías autorizadas. El consejero recordó que el programa anual fija un cupo de 53 ejemplares y que, una vez cerrado, se publicará un balance completo y transparente.