La caza tradicional de aves en Egipto, entre la tradición y la amenaza de la extinción

Cerca de la costa del lago de Al Bardawil en la ciudad de Bir Al Abd, en la provincia nororiental egipcia Norte del Sinaí, Salem, de 26 años, se levanta al amanecer para recoger las aves que atrapa con redes instaladas en la ribera, una técnica centenaria que ahora se enfrenta a la amenaza de extinción de los pájaros que captura. Nuevas tecnologías, la sobrecaza, la escasa regulación y vigilancia y el incumplimiento de tradiciones como nunca cazar a los pájaros migratorios en su camino de regreso a Europa han causado que esta práctica, que much