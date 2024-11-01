edición general
Un cautivo israelí-estadounidense liberado se reincorpora al ejército y reanuda su papel en el genocidio de Gaza

Alexander, quien también es ciudadano estadounidense, dijo que servir a Israel es “uno de los mayores honores de mi vida”.

Tkachenko
Espero que no vuelva de Gaza :palm:
chavi
Una de las medidas que se debe tomar con Israel es suspender las dobles nacionalidades retroactivamenfe.

Que elijan
