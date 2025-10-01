edición general
CATL, dispuesta a ayudar a los fabricantes de baterías europeos

Debido al elevado coste de fabricar baterías en Europa, el gigante chino CATL está dispuesto a crear empresas conjuntas con los actores locales con el objetivo de crear una industria y una cadena de suministro autóctonas. "El coste total de producir baterías en Europa es muy elevado. Todos tenemos problemas similares, así que queremos colaborar con todo el mundo". Entre otras cosas, los fabricantes de baterías se enfrentan a la falta de trabajadores cualificados, a los elevados costes energéticos y a las antes mencionadas limitaciones en la ca

De acuerdo con un informe publicado por Financial Times el año pasado, Bruselas está estudiando obligar a las compañías chinas a transferir su tecnología y propiedad intelectual a los grupos autóctonos a cambio de tener acceso a los nuevos subsidios europeos. Un modelo que busca replicar el empleado durante años por Pekín, que hasta hace poco obligaba a los grupos extranjeros a formar empresas conjuntas con firmas locales si querían producir en el país.
#1 la diferencia es que China no depende de Europa y Europa sí depende de China, por lo que no creo que la estrategia les valga.
#2 Solo por comentar. China puede que no. Pero a algunas empresas chinas puede que le venga bien aumentar ingresos para aumentar dividendos.
#2 es un mercado global, todos dependen de todos. China depende de la exportación a Europa
#1 que bueno!!!!!

a pagarles con su moneda
El Rock lo agradece :troll:
