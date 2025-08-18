Catedrático en Ingeniería Forestal desmiente la falta de medios: “Tenemos más aviones que California; en números globales, estamos mejor preparados”

Ante estos incendios simultáneos, el catedrático advierte que “cualquier dispositivo queda desbordado, no solo aquí, sino en cualquier lugar del mundo". Por último, sobre el pacto de estado contra el cambio climático anunciado por Pedro Sánchez, el catedrático apoya: “Es una buena medida para evitar la búsqueda de chivos expiatorios. Es necesario que se haga más allá de los intereses partidistas y pensando en la ciudadanía, porque lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo es solo el tráiler del futuro”
