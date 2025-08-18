edición general
8 meneos
22 clics
Catedrático en Ingeniería Forestal desmiente la falta de medios: “Tenemos más aviones que California; en números globales, estamos mejor preparados”

Catedrático en Ingeniería Forestal desmiente la falta de medios: “Tenemos más aviones que California; en números globales, estamos mejor preparados”

Ante estos incendios simultáneos, el catedrático advierte que “cualquier dispositivo queda desbordado, no solo aquí, sino en cualquier lugar del mundo". Por último, sobre el pacto de estado contra el cambio climático anunciado por Pedro Sánchez, el catedrático apoya: “Es una buena medida para evitar la búsqueda de chivos expiatorios. Es necesario que se haga más allá de los intereses partidistas y pensando en la ciudadanía, porque lo que estamos viviendo lo que estamos viviendo es solo el tráiler del futuro”

| etiquetas: incendios , medios , hidroaviones , fuego
7 1 0 K 90 actualidad
5 comentarios
7 1 0 K 90 actualidad
El_pofesional #2 El_pofesional
La obsesión con USA es preocupante ya. Ahora nos comparamos con uno de sus estados...
1 K 17
#4 Borgiano
#2 Hay que comparar con alguien a quien le ganes, que si no queda feo.
0 K 8
Asimismov #5 Asimismov
#2 y probablemente el State mas desarrollado de todos los United,
0 K 12
#1 Kuruñes3.0
xD xD xD xD xD ese es el plan que te quemes pero no te quejes ... xD
0 K 8
Tito_Keith #3 Tito_Keith
Porque en California les va tan de puta madre que la gente tiene que contratar bomberos privados
0 K 7

menéame