Las catedrales góticas y la luz de diciembre

La catedral gótica puede interpretarse como un artefacto cultural que traduce un hecho astronómico en un hecho litúrgico. La escasez de luz exterior se transforma, mediante el espacio construido, en una economía simbólica del resplandor interior: vidrieras, penumbras controladas, haces dirigidos y gradaciones cromáticas. Esta convergencia entre ciencia, fe y piedra no es una metáfora contemporánea, sino una de las claves de lectura historiográfica del Gótico como arquitectura de la luz.