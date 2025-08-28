edición general
Catalunya no ha detectado casos de adolescentes con ideaciones suicidas por usar ChatGPT

Catalunya no ha detectado casos de adolescentes con ideaciones suicidas por usar ChatGPT

Tampoco el Ministerio de Sanidad tiene constancia de casos como el de Adam Raine, un adolescente estadounidense que se quitó la vida tras conversar con este chatbot de IA

#2 imaginateca
Estáis viendo el nacimiento de un chiringuito.
Observatorio para la protección de los menores con la IA en 3, 2, 1 ...
2
#3 Golan_Trevize
#2 Me presento para asesor de dicho chiringuito.
Mis honorarios son módicos, tan solo 6 cifras.
Para más información, un privado por favor.
1
#6 Postmeteo
#3 0.00001€ al mes :-D
0
#8 minossabe
#3 Te falta decir que carnet tienes y de cuanta antigüedad. Y si ya has lamido escrotos y vaginas de suficiente autoridad en el partido.
0
#7 minossabe
#2 Creo que ya está. De hecho, el directorio con nombres de observatorios se va renovando a medida que salen este tipo de noticias.
0
#1 mente_en_desarrollo
Yo le he preguntado a ChatGPT y me dice que tampoco.
0
#4 The_Ignorator
Los niños son el futuro
La IA es el futuro

Solo puede quedar uno
0
#10 curaca
¿Ideación? Que palabra más rara ¿no habrá escrito el artículo una IA para hacernos creer que ella no tiene nada que ver? :tinfoil: :tinfoil:
0
#5 imaginateca
Y habría que añadir: hay 4.000 suicidios en España *al año, pero nos preocupamos por casos que no han ocurrido a ver si sacamos un titular de donde no hay.
Es que tiene cojones.
0
#9 minossabe
#5 No hay tema: la proporción es que más del 70% de suicidios los cometen varones. No hay nada contra lo que luchar ahí. Mejor centrarse en las "agresiones" verbales por cuestión de género.
0

