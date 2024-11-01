Catalunya lidera las detenciones yihadistas, en un año de cifras récord de la lucha antiterrorista

El año 2025 cierra con un balance sin precedentes en la lucha contra el terrorismo yihadista: 100 personas han sido detenidas en 64 operaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra en todo el Estado. Es la cifra más alta registrada desde los atentados del 11-M de 2004 y confirma una tendencia al alza que ya se arrastra desde hace tres años consecutivos, según fuentes de la lucha antiterrorista. Catalunya vuelve a ser la zona donde se realiza más actividad policial contra el yihadismo, concentrando 33 detenciones[...]