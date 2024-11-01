edición general
Catalunya lidera las detenciones yihadistas, en un año de cifras récord de la lucha antiterrorista

El año 2025 cierra con un balance sin precedentes en la lucha contra el terrorismo yihadista: 100 personas han sido detenidas en 64 operaciones de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d’Esquadra en todo el Estado. Es la cifra más alta registrada desde los atentados del 11-M de 2004 y confirma una tendencia al alza que ya se arrastra desde hace tres años consecutivos, según fuentes de la lucha antiterrorista. Catalunya vuelve a ser la zona donde se realiza más actividad policial contra el yihadismo, concentrando 33 detenciones[...]

| etiquetas: cataluña , yihadismo , terrorismo , récord
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
no lo van a publicar los principales medios, pero la principal amenaza terrorista no viene de fundamentalismos religiosos sino de la llamada "guerra cultural" de la extrema derecha infiltrada en los cuerpos y fuerzas de seguridad de Españita
tul #1 tul *
veremos cuantas de estas detenciones quedan en nada porque detienen a cualquiera para rellenar el expediente y luego ni hay pruebas, ni los pueden condenar y no entran en la carcel .
