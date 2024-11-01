Cataluña ya recauda el doble que Madrid por las herencias y supera por primera vez los 1.000 millone

Cataluña marca un nuevo récord de ingresos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones y ya supera por primera vez en la historia los 1.000 millones de euros en recaudación. La Comunidad ingresó en 2024 un total de 1.111 millones de euros, lo que supone un 16% más que en el año anterior, pero también cuatro veces más de los 313 millones que recaudó hace una década.



Esta subida silenciosa de recaudación en los últimos diez años por el impuesto que grava las herencias y las donaciones le ha distanciado, y con diferencia, del resto de regiones...