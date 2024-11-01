edición general
Cataluña ya recauda el doble que Madrid por las herencias y supera por primera vez los 1.000 millone

Cataluña ya recauda el doble que Madrid por las herencias y supera por primera vez los 1.000 millone

Cataluña marca un nuevo récord de ingresos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones y ya supera por primera vez en la historia los 1.000 millones de euros en recaudación. La Comunidad ingresó en 2024 un total de 1.111 millones de euros, lo que supone un 16% más que en el año anterior, pero también cuatro veces más de los 313 millones que recaudó hace una década.

Esta subida silenciosa de recaudación en los últimos diez años por el impuesto que grava las herencias y las donaciones le ha distanciado, y con diferencia, del resto de regiones...

klabervk #10 klabervk
Es tan gracioso ver a tanto "meritócrata" defendiendo unas herencias libres de impuestos...

Su concepto de hacer méritos es necer de buen papito.
valandildeandunie #2 valandildeandunie *
Como ejemplo, un ciudadano que reside en este territorio y recibe de su padre un legado de 800.000 euros, de los que 200.000 euros corresponden a una vivienda, tiene que tributar 44.569 euros por la herencia

O sea, pagar solamente menos de 45.000 € por ver ampliado mi patrimonio personal casi un 2000% sin haber hecho absolutamente nada?

Dónde hay que firmar para tener ese rendimiento?
ChatGPT #8 ChatGPT
#2 vaya cálculo de porcentajes xD

Así nos va
valandildeandunie #13 valandildeandunie
#8 Ay, que me has quitado el ignore después de dejarte en ridículo por enésima vez xD xD

Y sí, de 45569 a 800.000 hay un aumento de casi un 2000%. Que sí quieres hacerlo más cercano y sin calculadora debe de estar cercano al 1700%, Que haciendo un redondeo grande es 2000%

Pero nos da que de porcentajes de números enteros sabes más bien poco ;)
ChatGPT #21 ChatGPT
#13 has dicho “ ampliado mi patrimonio personal casi un 2000%”

Para decir eso tendrías que saber el patrimonio personal inicial. Y nunca sería un 2000%
#19 poxemita
#2 si dices eso es porque no tienes la esperanza de que te ocurra. Si te sucediese no verías la ganancia sino lo que tienes que pagar.
valandildeandunie #22 valandildeandunie *
#19 La realidad es que espero, y es algo que espero que tarde muchísimo, en heredar una sola vivienda, y a medias, en un pueblo del extraradio de València capital con casi 50 años, que tendrá 70 o más cuando la herede, de antigüedad de la cual pagaré los impuestos que toquen en su momento. Ya que provengo de una familia bastante humilde que no posee prácticamente nada y está dentro de las exenciones que hacen prácticamente todas las CC.AA en España para sucesiones y donaciones, la herencia de la casa familiar.

En cambio, la garrapata hijo de un parásito rentista de mierda pagará una buena morterada, que siempre me va a parecer poca, por seguir el negocio de tocarse los huevos que también ha heredado de los parásitos de sus padres.
#36 SpeakerBR
#22 Prepara unos cuantos miles de euros para ponerlo a vuestro nombre en el Registro de la Propiedad.

¡Que sorpresas te da la vida!
valandildeandunie #57 valandildeandunie *
#36 Otro que no sabe diferenciar entre Sucesiones y el ITP xD xD.

Dios, ser de derechas es facilísimo, es no tener absolutamente idea sobre nada y dar lecciones sobre todo. El Dunning Kruger hecho un pedazo de carne xD xD
#44 Martillo_de_Herejes
#22 O sea... Que eres un envidioso, vamos. Yo no tengo nada, y quiero que el vecino no tenga nada.... Como el negro de Django desencadenado

- Amo, ese negro tiene un caballo.
- ¿Tú quieres un caballo?
- ¿Para qué cojones quiero yo un caballo? Sólo quiero que ese negro no tenga uno.
#23 Patagonio3 *
#2 Es probablemente el calculo mas absurdo que se podia hacer con esos dos números. Para calcular el aumento de patrimonio personal tendrias primero conocer el patrimonio de partida

Mejor termina la educacion basica antes de venir a hablar con los mayores. No me extraña que tus companyeros de cotolengo te hayan votado positivo, debeis de andar todos ahi ahi de capacidad intelectual xD xD xD
angelitoMagno #30 angelitoMagno
Dos recordatorios:

No, los impuestos no son un robo, porque a cambio de los impuestos se reciben servicios. Si tu a cambio de tu dinero recibes algo, pues no es un robo. Si, los pagamos obligados, (por eso se llaman impuestos y no voluntarios), pero el servicio se recibe, por tanto robo no es.

No, no hay doble imposición, ni triple ni nada. Se pagan impuestos cuando alguien tiene un incremento de patrimonio. Así ocurre con todo. ¿Incremento de patrimonio? Impuesto. Es más, estos casos (herencias o donaciones) suelen tener bonificaciones del 99%.
HeilHynkel #25 HeilHynkel
#17

No.
Pacman #48 Pacman
#25 oiga, usted porque está gordo?
yo? Por no discutir

Eso es imposible!
tiene usted razón
HeilHynkel #50 HeilHynkel *
#48

Repito: nadie paga dos veces, lo sabes de sobra que no eres tonto pero quieres engañar a otros que lo parecen ser.
Pacman #53 Pacman
#50 define entonces lo que te acabo de describir

Ejemplo (llamalo X)
el coche que se paga al comprar
el mismo coche que se paga al heredar

Sea coche, moto, casa... Lo que más te guste
Kmisetas #18 Kmisetas
Cataluña presumiendo de “progresismo” mientras te clava un sablazo por morirte. Más de 1.000 millones recaudados y creciendo como si nada. Luego te sueltan el cuento de “defender a la gente”, pero heredar en Cataluña ya parece un premium DLC: pagas por existir, pagas por trabajar y ahora pagas por morirte. Y la parroquia de la izquierda aplaudiendo como si robar al contribuyente fuera un deporte olímpico.
#34 uvi
#18 ¿Qué pagas por morirte?
#20 slender_1 *
Luego hay una Filomena y en Barrio Cacerolo y en la little Venezuela no hay para máquinas quitanieves jojojo.

Y tiene que ir el malogrado Casado con una pala :-(
valandildeandunie #56 valandildeandunie
Sentimos que seas de derechas y por ello tengas unas capacidades cognitivas por debajo de la media de un ser humano promedio.

Y que eso haga que seas capaz de comprender que esté afirmando que heredar la vivienda familiar está bien y es legítimo pero que ser un parásito hijo de puta que vive de las rentas de otro, no.

Y mira que es fácil de comprender algo tan absurdamente sencillo.
reivaj01 #31 reivaj01
#16 si no teníais un 131 supermirafiori no erais de clase media.
Pacman #37 Pacman
#31 nunca fuimos de clase media, pobretones más bien
#43 chocoleches *
#38 Vete a tu país, eso es lo que te digo, gorrón muerto de hambre.:troll:
Pacman #46 Pacman
#43 como me voy a mi país sin salir de mi país?

Meloespliquen
u_1cualquiera #45 u_1cualquiera
Yo prefiero pensar que trabajo para que mis hijas tengan AHORA una buena vida, y que tengan oportunidades de formarse, de estudiar y de disfrutar el tiempo que están con nosotros AHORA, y, después, disfrutar de un retiro con mi mujer y quizas permitirnos cosas que is padres no tuvieron la oportunidad de permitirse.
Y no trabajo para ser el mas rico del cementerio. Me parece perfecto que se paguen impuestos de sucesiones. El que venga detrás que arree.
Pacman #51 Pacman
#40 ves bien que se quite el patrimonio de alguien que ha hecho grandes esfuerzos en su vida?

No te hablo de un Zara, ni un Mercadona. Te hablo del tendero que ha podido comprar un piso y se lo deja al hijo junto con la frutería y 50k de cuenta

Eso queréis los comunistoides? Recibir, recibir, recibir?
A otro con eso.
#55 Martillo_de_Herejes
#51 ¿He dicho yo eso? Reitero lo dicho en #52. En tu caso, los herederos del tendero no pagarían nada por una sola vivienda y 50.000 euros en cuenta. Pero aquí hay menguados que incluyen en el saco de los parásitos chupópteros a un médico cirujano, por ejemplo, que después de trabajar durante 40 años ha conseguido un buen patrimonio. Pues me parece una puta indecencia que se haga pagar a los hijos por el trabajo y EL AHORRO de su padre....

En el fondo, el impuesto de sucesiones es un impuesto al ahorro. Como el de Patrimonio, que también es un impuesto al ahorro.

Ostia... me han llamado fascista y comunista. Joder, en una hipotética guerra civil sería uno de los fusilables.
Olepoint #41 Olepoint
La finalidad del impuesto de patrimonio es precisamente esa, evitar excesivas acumulaciones de riqueza por parte de pocas personas.

¿ El problema ? Que lo venden como la "ocupación", que si a la viejecita le quitan su casa cuando va a por pan, en este caso cuentan historias sobre pobrecitas personas que tuvieron que rechazar su herencia porque no les llegaba...

El impuesto debería ser progresivo, como dice la Constitución, y se debe evitar a las clases más humildes, pero ser muy duros cuando una persona empieza a acumular tantas viviendas que la única salida que le dará será la especulación.
#58 Zerjillo
#42 Me parece bien. Evidentemente hay que sangrar a impuestos a los que más tienen. Pero es que, oh! sorpresa! Si no eres rico rico (según tu definición), no se paga casi ningún impuesto de sucesiones en casi ninguna parte, porque está bonificado. Con lo cual, los obreros (en general, de izquierdas o no) no tenemos mucho que entender, puesto que vamos a sufrir dicho impuesto. Lo que pasa es que hay mucho obrero de derechas que no entiende estas cosas y que piensa que los impuestos de sucesiones los van a sufrir cuando herede el zulo de sus padres.
#26 Oliram
Y que os parece que cada hijo de la duquesa de Alba recibiera una herencia en la que se incluye tierras y fincas en España.
La cantidad recibida por cada uno es de 6.000 veces la que correspondería a cada español si repartieramos todo el territorio del estado entre todos los españoles por igual.
Y los hay que creen que no deberían pagar nada. O son tontos o tienen algun interés en no pagar.
España es de todos por igual y estos herederos se benefician de unas posesiones que vienen desde la edad media por no sé sabe que caballero plantó sus cojones en no sé que sitio y dijo esto es mio y los que viven aquí me van a pagar o si no les pego.
Pacman #1 Pacman *
Ingresa o roba?

Ya que el impuesto de sucesiones es lo que es: robo legalizado

Ojo, no me quedo en Cataluña. Cualquier sitio donde se cobre ese impuesto está robando
#3 Zerjillo
#1 Pues va a ser que no. Igual que las donaciones pagan impuestos, las herencias también deben pagarlas. Especialmente altas los que más hereden.
Pacman #6 Pacman
#3 son cosas totalmente diferentes

La donación se puede hacer a cualquiera y ahí podemos aceptar que el estado meta cazo (aunque en mi opinión no debiera)
Pero si nuestra base es el derecho romano, nos lo cargamos con estas imposiciones ya que van en contra de los pilares mismos de ese derecho.

Y es una doble imposición fiscal, aparte.
#27 chocoleches *
#6 Si no sabes como funciona un impuesto toda imposición fiscal es doble, cuádruple, quintuple... tu coche paga IVA y matriculación cuando lo compras (o ITP), hidrocarburos cuando repostas, autopistas y circulacion cuando lo usas, IPS cuando contratas el seguro,

Los anticonsitucionalistas que intentáis sabotear nuestro Estado social y democrático de derecho, y quebrantar los principios del artículo 31 deberíais ser desterrados si no aceptáis nuestros principios democráticos. Este no es vuestro país.
Pacman #38 Pacman
#27 dime que esto te lo ha escrito una IA mal entrenada. Dímelo, por favor.
#32 Zerjillo
#6 También hay donaciones a familiares. Y al derecho romano le pueden ir dando... la herencia es uno de los mecanismos para perpetuar la desigualdad. Y debe estar sujeta a impuestos (para minimizar esa perpetuación).
#42 ContracomunistaCaudillo
#32 Ponle el dichoso impuesto a los ricos (ricos, ricos, hablamos de personas con un patrimonio neto por encima del millón), no a la gente de clase media. Tanto os cuesta entender eso obreros de izquierda?
Pacman #47 Pacman
#32 si y métodos de no tributar por esas donaciones, pero es otra historia
#54 Zerjillo
#47 Ya, totalmente en contra tb de esos métodos.
Jack29 #35 Jack29
#6 Tienes derecho a denegar una herencia o aceptarla. No es una imposición.
Si estas en tu derecho de no heredar la deuda que dejan tus antepasados, pagas unos impuestos (y aqui si que abrimos un debate, para que no sean excesivos) por heredar los bienes.
Nadie se ha empobrecido asi. Al contrario, toda las familias ricas se perpetuan intergeneracionalmente.
Barney_77 #4 Barney_77
#1 Redistribucion lo llaman, yo lo llamo confiscacion recaudatoria.
Si, ya se que al currito de turno no le afecta en nada o en casi nada, pero es por principios. No porque no me afecte a mi me tiene que parecer menos robo.
valandildeandunie #5 valandildeandunie *
#1 De hecho, el robo es de quien ve aumentado su patrimonio personal sin haber hecho absolutamente nada para generarlo. O resumiento, la definición exacta de parasito.

Pero al ser de derechas y tener tus capacidades cognitivas por debajo de la media (*) eres incapaz de comprender algo tan sencillo.

(*) journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797611421206
#7 Meinhard
#1 Ni de coña, si tú patrimonio sube, es normal pagar impuestos, y luego hay que explicar que hay excepciones (a partir de...) y si por ejemplo la casa va a servir como vivienda habitual. Y esto no lo he oído, lo conozco de primera mano.
Pacman #9 Pacman
#7 los impuestos de ese patrimonio ya se han pagado con anterioridad

Pagas impuestos dos veces
HeilHynkel #15 HeilHynkel
#9
Pagas impuestos dos veces

Menuda trola.
Pacman #17 Pacman
#15 es que es así

Imagina ese Seat Málaga
pagas impuestos al comprar y al recibir la herencia

No son dos veces?
#39 Martillo_de_Herejes
#9 No. No es exactamente así. La doble imposición hace referencia a un mismo hecho imponible; cuando compras algo el hecho imponible es la adquisición onerosa y entonces pagas ITP o IVA; si es gratuita, ISD.

Cuando heredas, el hecho imponible es el hecho del fallecimiento, la sucesión mortis causa, que está sujeta a ISD en modalidad de sucesiones.

Podemos hablar de la indecencia de tributar por tres impuestos diferentes: ISD, plusvalía municipal e IRPF en la modalidad de incremento patrimonial, e incluso IP; pero esto lo dejamos para otro día.
Pacman #49 Pacman
#39 lo pueden disfrazar lexicamente, la realidad es la que es
el estado mete mano y no debiera
#52 Martillo_de_Herejes
#49 A eso me he referido con que, en mi opinión, es una indecencia cobrar tres impuestos diferentes ante el solo hecho del fallecimiento. Las donaciones son otra cosa. Pero es lo que hay.
tdgwho #24 tdgwho
#7 Y una cosa es el impuesto al patrimonio, y la otra es el impuesto de donaciones y sucesiones.

Que pagues patrimonio? perfecto, es lógico, que además, pagues sucesiones? Recaudatorio.
ochoceros #28 ochoceros
#7 Esa es la gracia, que muchos fachapobres desconocen cómo funcionan las exenciones, o que en las herencias MUY GORDAS se puede dejar el tercio de mejora destinado al pago de impuestos para que no "sufran" los receptores poniendo un dinero que dicen no tener.

El caso es que en Cataluña, en los años de Pujol, los pobres obreros de derechas aplaudían con las orejas cuando se eliminó con carácter retroactivo el pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones, pese a que el 97% de…  media   » ver todo el comentario
#11 chocoleches *
#1 Es al revés, las que están robando son todas las CCAA que han suprimido de facto el impuesto mediante bonficaciones absurdas del 99% a los niños de papá.

Madrid ens roba (i Extremadura, Valencia, Andalusia, Canaries...)
Pacman #14 Pacman
#11 cuando hay una injusticia y se puede corregir, se corrige.
#40 Martillo_de_Herejes
#11 ¿Sólo a los niños de papá, o a todos? Cúrrate un poco más los argumentos, anda.
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#1

Tranquilo, que cuando heredes el SEAT Malaga familiar no vas a tener que pagar nada.
Pacman #16 Pacman
#12 xD xD

Mi padre tenía un 127, pero ya a saber donde está ese coche.
angelitoMagno #29 angelitoMagno
#1 El impuesto de sucesiones es una herramienta para favorecer la meritocracia.
Si hay gente que no se va a querer esforzar porque va a heredar algo gordo, pues ¿quién va a querer trabajar?

Yo, al menos, no (como ya expliqué aquí => www.meneame.net/story/datos-senalan-vamos-economia-herederos-como-prin)
