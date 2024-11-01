Cataluña ya recauda el doble que Madrid por las herencias y supera por primera vez los 1.000 millone

Cataluña marca un nuevo récord de ingresos por el impuesto de Sucesiones y Donaciones y ya supera por primera vez en la historia los 1.000 millones de euros en recaudación. La Comunidad ingresó en 2024 un total de 1.111 millones de euros, lo que supone un 16% más que en el año anterior, pero también cuatro veces más de los 313 millones que recaudó hace una década.
Esta subida silenciosa de recaudación en los últimos diez años por el impuesto que grava las herencias y las donaciones le ha distanciado, y con diferencia, del resto de regiones...
Su concepto de hacer méritos es necer de buen papito.
O sea, pagar solamente menos de 45.000 € por ver ampliado mi patrimonio personal casi un 2000% sin haber hecho absolutamente nada?
Dónde hay que firmar para tener ese rendimiento?
Así nos va
Y sí, de 45569 a 800.000 hay un aumento de casi un 2000%. Que sí quieres hacerlo más cercano y sin calculadora debe de estar cercano al 1700%, Que haciendo un redondeo grande es 2000%
Pero nos da que de porcentajes de números enteros sabes más bien poco
Para decir eso tendrías que saber el patrimonio personal inicial. Y nunca sería un 2000%
En cambio, la garrapata hijo de un parásito rentista de mierda pagará una buena morterada, que siempre me va a parecer poca, por seguir el negocio de tocarse los huevos que también ha heredado de los parásitos de sus padres.
¡Que sorpresas te da la vida!
Dios, ser de derechas es facilísimo, es no tener absolutamente idea sobre nada y dar lecciones sobre todo. El Dunning Kruger hecho un pedazo de carne
- Amo, ese negro tiene un caballo.
- ¿Tú quieres un caballo?
- ¿Para qué cojones quiero yo un caballo? Sólo quiero que ese negro no tenga uno.
Mejor termina la educacion basica antes de venir a hablar con los mayores. No me extraña que tus companyeros de cotolengo te hayan votado positivo, debeis de andar todos ahi ahi de capacidad intelectual
No, los impuestos no son un robo, porque a cambio de los impuestos se reciben servicios. Si tu a cambio de tu dinero recibes algo, pues no es un robo. Si, los pagamos obligados, (por eso se llaman impuestos y no voluntarios), pero el servicio se recibe, por tanto robo no es.
No, no hay doble imposición, ni triple ni nada. Se pagan impuestos cuando alguien tiene un incremento de patrimonio. Así ocurre con todo. ¿Incremento de patrimonio? Impuesto. Es más, estos casos (herencias o donaciones) suelen tener bonificaciones del 99%.
No.
yo? Por no discutir
Eso es imposible!
tiene usted razón
Repito: nadie paga dos veces, lo sabes de sobra que no eres tonto pero quieres engañar a otros que lo parecen ser.
Ejemplo (llamalo X)
el coche que se paga al comprar
el mismo coche que se paga al heredar
Sea coche, moto, casa... Lo que más te guste
Y tiene que ir el malogrado Casado con una pala
Y que eso haga que seas capaz de comprender que esté afirmando que heredar la vivienda familiar está bien y es legítimo pero que ser un parásito hijo de puta que vive de las rentas de otro, no.
Y mira que es fácil de comprender algo tan absurdamente sencillo.
Meloespliquen
Y no trabajo para ser el mas rico del cementerio. Me parece perfecto que se paguen impuestos de sucesiones. El que venga detrás que arree.
No te hablo de un Zara, ni un Mercadona. Te hablo del tendero que ha podido comprar un piso y se lo deja al hijo junto con la frutería y 50k de cuenta
Eso queréis los comunistoides? Recibir, recibir, recibir?
A otro con eso.
En el fondo, el impuesto de sucesiones es un impuesto al ahorro. Como el de Patrimonio, que también es un impuesto al ahorro.
Ostia... me han llamado fascista y comunista. Joder, en una hipotética guerra civil sería uno de los fusilables.
¿ El problema ? Que lo venden como la "ocupación", que si a la viejecita le quitan su casa cuando va a por pan, en este caso cuentan historias sobre pobrecitas personas que tuvieron que rechazar su herencia porque no les llegaba...
El impuesto debería ser progresivo, como dice la Constitución, y se debe evitar a las clases más humildes, pero ser muy duros cuando una persona empieza a acumular tantas viviendas que la única salida que le dará será la especulación.
La cantidad recibida por cada uno es de 6.000 veces la que correspondería a cada español si repartieramos todo el territorio del estado entre todos los españoles por igual.
Y los hay que creen que no deberían pagar nada. O son tontos o tienen algun interés en no pagar.
España es de todos por igual y estos herederos se benefician de unas posesiones que vienen desde la edad media por no sé sabe que caballero plantó sus cojones en no sé que sitio y dijo esto es mio y los que viven aquí me van a pagar o si no les pego.
Ya que el impuesto de sucesiones es lo que es: robo legalizado
Ojo, no me quedo en Cataluña. Cualquier sitio donde se cobre ese impuesto está robando
La donación se puede hacer a cualquiera y ahí podemos aceptar que el estado meta cazo (aunque en mi opinión no debiera)
Pero si nuestra base es el derecho romano, nos lo cargamos con estas imposiciones ya que van en contra de los pilares mismos de ese derecho.
Y es una doble imposición fiscal, aparte.
Los anticonsitucionalistas que intentáis sabotear nuestro Estado social y democrático de derecho, y quebrantar los principios del artículo 31 deberíais ser desterrados si no aceptáis nuestros principios democráticos. Este no es vuestro país.
Si estas en tu derecho de no heredar la deuda que dejan tus antepasados, pagas unos impuestos (y aqui si que abrimos un debate, para que no sean excesivos) por heredar los bienes.
Nadie se ha empobrecido asi. Al contrario, toda las familias ricas se perpetuan intergeneracionalmente.
Si, ya se que al currito de turno no le afecta en nada o en casi nada, pero es por principios. No porque no me afecte a mi me tiene que parecer menos robo.
Pero al ser de derechas y tener tus capacidades cognitivas por debajo de la media (*) eres incapaz de comprender algo tan sencillo.
Pagas impuestos dos veces
Pagas impuestos dos veces
Menuda trola.
Imagina ese Seat Málaga
pagas impuestos al comprar y al recibir la herencia
No son dos veces?
Cuando heredas, el hecho imponible es el hecho del fallecimiento, la sucesión mortis causa, que está sujeta a ISD en modalidad de sucesiones.
Podemos hablar de la indecencia de tributar por tres impuestos diferentes: ISD, plusvalía municipal e IRPF en la modalidad de incremento patrimonial, e incluso IP; pero esto lo dejamos para otro día.
el estado mete mano y no debiera
Que pagues patrimonio? perfecto, es lógico, que además, pagues sucesiones? Recaudatorio.
El caso es que en Cataluña, en los años de Pujol, los pobres obreros de derechas aplaudían con las orejas cuando se eliminó con carácter retroactivo el pago del impuesto de Sucesiones y Donaciones, pese a que el 97% de… » ver todo el comentario
Madrid ens roba (i Extremadura, Valencia, Andalusia, Canaries...)
Tranquilo, que cuando heredes el SEAT Malaga familiar no vas a tener que pagar nada.
Mi padre tenía un 127, pero ya a saber donde está ese coche.
Si hay gente que no se va a querer esforzar porque va a heredar algo gordo, pues ¿quién va a querer trabajar?
