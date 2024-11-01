edición general
Cataluña libera a una especie de avispa depredadora para combatir una plaga de mosca que arrasa la cosecha de fresa y cereza

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, en coordinación con el Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, ha iniciado la liberación de ejemplares de Ganaspis kimorum, una avispa parasitoide, para combatir una plaga de mosca que afecta a la fresa y la cereza en Catalunya. En concreto, se trata de la drosophila de las alas manchadas (Drosophila suzukii) una mosca originaria de Asia y que es una de las plagas "más devastadoras de la fruticultura europea"

#1 Tensk
What could possibly go wrong?
3 K 46
Robus #3 Robus *
#1 nada! si eso ya sacaremos a las ranas come avispas... y luego a las serpientes come ranas, a los hurones come serpientes y a los zorros come hurones... y así.
0 K 12
#2 Albarkas
Y así se empieza a soltar un bicho detrás de otro que acabe con el anterior hasta que soltemos tigres. :troll:
0 K 12

