El castillo cordobés que salvó su alcalde: el pueblo de Andalucía con un castillo sobre un monte isla que salvó su alcalde tras ganar un programa de TV  

Ubicada en el corazón del valle del Guadiato, es una de las fortalezas más espectaculares de Córdoba. Aquel concursante era Rafael Canalejo Cantero, alcalde de Belmez (no confundir la tilde, que entonces el viaje tendría otro interés). Siete semanas de permanencia en el programa «Un millón para el mejor» le reportaron 875.000 pesetas en metálico. Rafael donó 109.375 pesetas —más del 10 % de lo ganado— para abrir una suscripción popular destinada a la rehabilitación de un castillo. El primer paso para recuperar algo que parecía perdido.