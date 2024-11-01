Castillejo (IU) blinda 500 nuevas viviendas públicas frente a la «estrategia de los fondos buitres» de Ayuso

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado su ambicioso Plan Estratégico de Vivienda y Suelo, que contempla la construcción de 500 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler sobre suelo dotacional. El plan de Rivas incluye desde cooperativas de cesión de uso (cohousing) hasta programas de «alquiler con servicios a la comunidad», es la alternativa real a una región donde los solicitantes de vivienda protegida se enfrentan a listas de espera interminables mientras los pisos públicos de antaño se revenden por el triple de su precio
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Frente a este modelo de protección, la gestión de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid ha sido duramente criticada por las plataformas vecinales y la oposición. El contraste es evidente: mientras Rivas multiplica su parque público, el Ejecutivo autonómico ha sido el principal valedor de la venta masiva de patrimonio público a grandes fondos de inversión.
El caso más paradigmático sigue siendo la venta de casi 3.000 viviendas del antiguo Ivima al… » ver todo el comentario
Y no sólo en vivienda: mientras PPSOE aprueban el rearme y el aumento de gasto en armas , Sumar y otros partidos de Izquierda se oponen, además de proponer la salida de la OTAN, a lo que el PSOE vota en contra por mucho que Sanchez cante el "no a la guerra".
Para el PPSOE los relatos que cuentan y los hechos son 2 realidades independientes, de tanto mentir