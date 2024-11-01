Castillejo (IU) blinda 500 nuevas viviendas públicas frente a la «estrategia de los fondos buitres» de Ayuso

El Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid ha presentado su ambicioso Plan Estratégico de Vivienda y Suelo, que contempla la construcción de 500 nuevas viviendas públicas en régimen de alquiler sobre suelo dotacional. El plan de Rivas incluye desde cooperativas de cesión de uso (cohousing) hasta programas de «alquiler con servicios a la comunidad», es la alternativa real a una región donde los solicitantes de vivienda protegida se enfrentan a listas de espera interminables mientras los pisos públicos de antaño se revenden por el triple de su precio