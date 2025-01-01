El caso del "Ventorro extremeño": la agenda taurina por la que el consejero no llegó al CECOPI hasta la 1 de la mañana  

El responsable de Interior mantuvo su agenda festiva con fuegos artificiales incluidos mientras el incendio de Jarilla alcanzaba el nivel 2 de alerta. Mientras los montes del norte extremeño ardían sin control, el consejero de Interior y Presidencia, Abel Bautista, se encontraba en una plaza de toros entre aplausos y pasodobles. El martes 12 de agosto, con el incendio de Jarilla avanzando con fuerza y declarado ya de nivel 2, el consejero decidió no modificar su esperada agenda festiva y acudió como tenía previsto a los festejos taurinos en....
| etiquetas: ventorro extremeño , agenda taurina , cecopi , consejero no llego
