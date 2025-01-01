edición general
El caso del "Ventorro extremeño": la agenda taurina por la que el consejero no llegó al CECOPI hasta la 1 de la mañana

El responsable de Interior mantuvo su agenda festiva con fuegos artificiales incluidos mientras el incendio de Jarilla alcanzaba el nivel 2 de alerta. Mientras los montes del norte extremeño ardían sin control, el consejero de Interior y Presidencia, Abel Bautista, se encontraba en una plaza de toros entre aplausos y pasodobles. El martes 12 de agosto, con el incendio de Jarilla avanzando con fuerza y declarado ya de nivel 2, el consejero decidió no modificar su esperada agenda festiva y acudió como tenía previsto a los festejos taurinos en....

Antipalancas21 #1 Antipalancas21
Festejos taurinos en Jaraíz de la Vera. No fue hasta la una de la madrugada cuando apareció en el puesto del mando avanzado del CECOPI, horas después de que se activara el dispositivo de emergencia más importante de la región.
3
Khadgar #2 Khadgar
No sé de qué se queja la gente, estaba vigilando los fuegos ¿no? Artificiales o no, seguían siendo fuegos. :troll:
1
sotillo #3 sotillo
#2 No si no se quejan, en cuanto se quiten las cenizas y culpen a Sánchez los sacan otra vez bajo palio, como a franquito
2
ipanies #6 ipanies
Que no se preocupe el tipo este, el Ventorrero original ha mantenido su puesto después de más de doscientas muertes, como no va a mantenerse él?!?!?!
No sé ilegaliza esa organización delictiva y luego a lloriquear porque son unos putos inútiles que provocan sufrimiento.
1
Yonny #5 Yonny *
La misa y los toros son la prioridad
1
Ainhoa_96 #4 Ainhoa_96
Si es que lo queréis todo, joder ¿Qué es más urgente e importante? ¿Gestionar un incendio con nivel de alerta 2 o dar presencia institucional a unos festejs taurinos? Todo no puede ser, hay que priorizar :-P
0
daTO #7 daTO
#4 "dar presencia institucional a unos festejs taurinos" --> ponerse de farlopa hasta el culo, es más acertado..
0

