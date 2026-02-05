edición general
El caso del perro maltratado en Roldán (Murcia) destapa la impotencia de las asociaciones ante la falta de medidas legales

Un nuevo caso de crueldad extrema ha sacudido la comarca de Cartagena. La investigación apunta a dos personas por agredir brutalmente a un perro y arrojarlo dentro de un saco a un contenedor de basura en Roldán. Según relata, Celia Casse de una protectora en Cartagena, el origen del maltrato no fue un hecho aislado, sino la consecuencia de un conflicto vecinal... Este suceso ha puesto de nuevo el foco en la respuesta judicial ante el maltrato. Desde las asociaciones denuncian una falta de contundencia en la aplicación de las normas actuales...

