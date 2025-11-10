edición general
El caso del canario Alberto Pérez Elvira, la desaparición más larga de España: salió de clase y solo se encontró su bicicleta azul

En España hay centenares de desapariciones que siguen sin resolverse después de muchos años, pero la de Alberto Pérez Elvira, conocido como Albertito, es la más prolongada que se conoce en nuestro país. Alberto tenía solo 13 años cuando, el 2 de julio de 1973, su pista se desvaneció en Lanzarote sin dejar más rastro que su bicicleta azul. Más de 52 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de un caso que el tiempo no ha logrado cerrar. Lo que parecía una travesura infantil se transformó en un misterio que ha atravesado generaciones.

#1 tobruk1234
En 1973 franco aun coleaba y las unidades de investigacion no existian, en aquella epoca seria un Sargento a lo sumo y con 2 ó 3 guardias hizo lo que pudo, pedir ayuda a madrid por un crio desaparecido era impensable, Hasta por casos graves las investigaciones eran de chiste, lo del adn hasta el año 2000 practicamente no se hacian eran pruebas caras y solo para casos muy llamativos, por lo que pedir ese tipo de pruebas a cuerpos sin identificar y ya enterrados una utopia. Lo que se puede hacer a dia de hoy no existia en 1973. Sinceramente espero que algun lleguen a saber la verdad de lo que le ocurrio pero lo veo complicado.
