El caso del canario Alberto Pérez Elvira, la desaparición más larga de España: salió de clase y solo se encontró su bicicleta azul

En España hay centenares de desapariciones que siguen sin resolverse después de muchos años, pero la de Alberto Pérez Elvira, conocido como Albertito, es la más prolongada que se conoce en nuestro país. Alberto tenía solo 13 años cuando, el 2 de julio de 1973, su pista se desvaneció en Lanzarote sin dejar más rastro que su bicicleta azul. Más de 52 años después, su nombre sigue siendo sinónimo de un caso que el tiempo no ha logrado cerrar. Lo que parecía una travesura infantil se transformó en un misterio que ha atravesado generaciones.