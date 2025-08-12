edición general
El caso de los 129 municipios de Madrid sin ninguna librería en kilómetros: "Los libros son bienes de primera necesidad"

Sólo el 28% de la Comunidad cuenta con, al menos, un establecimiento abierto al público, incluyendo papelerías y anticuarios: "Su concentración en áreas urbanas genera un desequilibrio que dificulta el acceso de todos a la cultura".

#2 encurtido
Ni videoclubs. Y la gente sigue viendo películas.

Artículo que tendrá algo de recorrido gracias a la madrileñofobia de menéame porque se puede interpretar torticeramente como que en Madrid nadie lee, pero es una tendencia en todas partes.
3 K 47
Mikhail #8 Mikhail
#2 Hablas de la "madrileñofobia" como si fuera algo malo... :troll:
0 K 8
alpoza #1 alpoza
Los libros de papel estan condenados a ser un articulo nicho, como lo son los vinilos hoy en dia... asi que las librerías no son negocio y casi desapareceran.
2 K 26
u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
#1 pero para el becario de verano es un buen motivo para un artículo. Al menos se ha currado chatGPT y ha dado unas estadísticas sobre habitantes por librería
1 K 30
HeilHynkel #5 HeilHynkel
Viendo lo que votan en la CAM, dudo que los libros sean su prioridad.

Pero seguro que quieren plaza de toros.
1 K 22
sotillo #7 sotillo
#5 Tal cual
1 K 25
alfre2 #3 alfre2
Eso explica muchas cosas
0 K 11
sotillo #6 sotillo
#3 Que gracias a esto los libros están a salvo de la derecha y de la hoguera
0 K 11

