Casino | Escena del martillo  

En la película Casino (1995), dirigida por Martin Scorsese, la icónica escena del martillo ocurre cuando Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) atrapa a dos estafadores haciendo trampas en las mesas de blackjack. Este incidente ocurrió en la vida real y era una de las tácticas utilizadas por Frank Rosenthal (el hombre que inspiró el personaje de De Niro) para disuadir a los tramposos en Las Vegas.