Casino | Escena del martillo

En la película Casino (1995), dirigida por Martin Scorsese, la icónica escena del martillo ocurre cuando Sam "Ace" Rothstein (Robert De Niro) atrapa a dos estafadores haciendo trampas en las mesas de blackjack. Este incidente ocurrió en la vida real y era una de las tácticas utilizadas por Frank Rosenthal (el hombre que inspiró el personaje de De Niro) para disuadir a los tramposos en Las Vegas.

  1. Pertinax #1 Pertinax *
    Artículo relacionado sobre la película y besta escena en concreto.
    www.jotdown.es/2025/11/anatomia-de-una-jugada-la-escena-de-hole-cardin
  2. #2 El_Almondigas
    Una de mis películas favoritas.
