Casi toda España paga ya el metro cuadrado más caro de su historia

Casi toda España paga ya el metro cuadrado más caro de su historia

Todo el país, 48 de las 50 provincias, excepto Soria y Teruel, registraron durante el segundo trimestre precios de alquiler récord. Los precios han subido un 48% de media en 5 años, más del doble de la inflación

#1 Grahml
¿Es hora ya de decir que España está "en la Champions League de las economías mundiales"?

www.publico.es/actualidad/espana-champions-league-economias-mundiales-

¿O con lo del cohete de Sánchez nos sirve?
2 K 40
#2 chavi
#1 No. Es el momento de decir "Esto lo solucionan PP o VoX"...
2 K 25
#3 Grahml *
#2 Siendo precisos, "el milagro soy yo" es la otra opción que también tenemos.

elpais.com/diario/1997/05/21/economia/864165602_850215.html

Lo de esto lo "solucionan Vox o PP" es muy estúpido y nadie con dos dedos de frente, puede soltar tal chorrada en serio, observando los precedentes.

Pero con que hayamos entendido el mensaje en #1, es más que suficiente, y eso incluye, para nuestra desgracia, más partidos que PP y Vox.

#4 A tu negación en #2. Suena a que has entendido a la perfección #1.
0 K 19
#4 chavi
#3 Por quë eso te parece "mas que suficiente"?

"Mas que suficiente" para qué ?
0 K 13
#5 Klamp
#1 el psoe es el partido de los propietarios y los especulandores. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Pero es que en España los propietarios y los especulandores son el 80% de la población. No vas a legislar en contra de los que te votan. Pero el candidato es tan guapo y viene de una familia bien...
0 K 8
#13 z1018
#1 a ver si os aclaráis un poco porque el cacao que tenéis encima es importante.

Recapitulo un poco:

- cuando el precio de la vivienda era alto en la época de Aznar era INDICADOR de que la economía iba bien, ahora que está más alto que nunca ES UN INDICADOR económico válido PERO DE TODO LO CONTRARIO, que la economía va mal

- cuando la prima de riesgo estaba alta (Zapatero) era INDICADOR de que la economía iba mal, ahora que está baja NO ES UN INDICADOR económico válido

- cuando el paro…   » ver todo el comentario
1 K 10
janatxan #16 janatxan
¿Pero, eso es lo normal no? Cuando ha bajado el precio si no es por crisis, que obviamente no son la normalidad.
2 K 31
Expat_Guinea_Ecuatorial #19 Expat_Guinea_Ecuatorial
#16 Exacto: el paro ha bajado, la inflacion ha subido, la poblacion ha subido... lo raro es que la vivienda no estuviera subiendo
1 K 20
Findeton #6 Findeton
Recordemos que durante los últimos 12 años se han construido menos de 100k viviendas anuales y ha habido más de 200k nuevas familias formadas anuales. Es una crisis de escasez pura y dura de vivienda. Y no será por falta de constructoras en España, el problema es que los políticos impiden construir vivienda (incluyendo Ayuso y Almeida). Y la vivienda vacía está en mínimos históricos en las grandes ciudades (Colau la midió de la forma más exhaustiva posible y le dio 1.5% en Barcelona).
2 K 29
#8 lectordigital
#6 No es exactamente así, hay zonas donde se ha construido vivienda pero en vez de ser vivienda para los residentes es vivienda para extranjeros con dinero con lo cual hay vivienda vacía esperando a ser alquilada por 1500 de 2hab o 2000 de 3hab a gente que lo pueda pagar mientras los residentes que esperaban que esas viviendas fueran alquiladas a un precio de sueldos de aquí no se alquilan.
0 K 8
ContinuumST #11 ContinuumST
#6 Un amigo arquitecto me dijo hace unos cuantos años que casas, pisos, vivendas en España había para casi el doble de las familias. Y no, no todas estaban donde cristo perdió el mechero... no... que el problema era otro. Desde la burbuja inmobiliaria se estaba creando el clima en los constructores de beneficios ridículos por si acaso (por si acaso se iba otra vez todo al cuerno). Segunda cosa que la VPO había perdido el sentido original porque poner precios muy por debajo del mercado haría que…   » ver todo el comentario
0 K 14
Findeton #15 Findeton
#11 Que te lo diga un amigo arquitecto no significa que sea cierto. El dato de un 1.5% de vivienda vacía en Barcelona es esclarecedor. Sobre las VPOs lo cierto es que hay muchísimo suelo para VPOs, simplemente casi no se construye porque las condiciones que imponen los políticos son tales que implicaría pérdidas para la constructora.
2 K 29
ContinuumST #17 ContinuumST
#15 Hombre, mejor un arquitecto que trabaja en el sector, que un informático (con mis respetos) que no sabe del tema. ¿Qué precios pones a esas futuribles VPO? ¿Entras en competencia directa con la venta libre? De ahí lo que decía (de coña) sobre los matones en la puerta. Con respecto a las compras de extranjeros con mucho dinero, su casa, que reconstruyó él a su gusto salió en sus años en una revista del gremio y sin venir a cuento un magnate libanés le ofrecía gigantones de dinero por…   » ver todo el comentario
0 K 14
Expat_Guinea_Ecuatorial #18 Expat_Guinea_Ecuatorial
#11 Si te lo dijo hace unos cuantos años seria cierto hace unos cuantos años pero no hoy porque la poblacion ha aumentado mucho mas rapido que casas se han construido
0 K 10
ContinuumST #21 ContinuumST
#18 No estoy tan seguro en lo tocante a la proporción, pero no tengo datos reales, así que...
0 K 14
sorrillo #14 sorrillo
#12 y que los sueldos no se están actualizando a esa inflacion

¿Tienes alguna fuente que avale esa afirmación con cifras estadísticamente significativas?
0 K 10
Cometeunzullo #9 Cometeunzullo
Luego cuando esto reviente, vendrán los ayayay y los madremia.
0 K 10
sorrillo #10 sorrillo
En toda España el euro vale menos que nunca.

Y no me refiero respecto al dólar sino respecto al propio euro, con un euro puedes comprar menos que en el pasado, básicamente eso es así siempre, por que es deliberado.
0 K 10
#12 lectordigital
#10 El dolar desde principios de año hasta ahora vale casi un 20% menos respecto al euro. Si el euro no vale nada, imaginate el dolar. No me extraña la subida del oro.. aquí se ve que la inflación no ha parado y que los sueldos no se están actualizando a esa inflacion
0 K 8
#7 lectordigital
Si los pisos suben el doble de la inflación. Se debería tener esto muy en cuenta a la hora de calcular el IPC y que cada año se debería subir los sueldos al menos a lo que marque ese IPC. Si el IPC es alto entonces el gobierno debe poner todos los medios para bajarlo, detectar donde está el problema y no maquillar ese IPC cambiando el método de calculo
0 K 8
DarthAcan #22 DarthAcan
#7 El IPC ni siquiera tiene en cuenta el precio de la vivienda.
0 K 10
Sandilo #20 Sandilo
Gracias Pedro.
0 K 5

