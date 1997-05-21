Casi toda España paga ya el metro cuadrado más caro de su historia

Todo el país, 48 de las 50 provincias, excepto Soria y Teruel, registraron durante el segundo trimestre precios de alquiler récord. Los precios han subido un 48% de media en 5 años, más del doble de la inflación
¿O con lo del cohete de Sánchez nos sirve?
elpais.com/diario/1997/05/21/economia/864165602_850215.html
Lo de esto lo "solucionan Vox o PP" es muy estúpido y nadie con dos dedos de frente, puede soltar tal chorrada en serio, observando los precedentes.
Pero con que hayamos entendido el mensaje en #1, es más que suficiente, y eso incluye, para nuestra desgracia, más partidos que PP y Vox.
#4 A tu negación en #2. Suena a que has entendido a la perfección #1.
"Mas que suficiente" para qué ?
Recapitulo un poco:
- cuando el precio de la vivienda era alto en la época de Aznar era INDICADOR de que la economía iba bien, ahora que está más alto que nunca ES UN INDICADOR económico válido PERO DE TODO LO CONTRARIO, que la economía va mal
- cuando la prima de riesgo estaba alta (Zapatero) era INDICADOR de que la economía iba mal, ahora que está baja NO ES UN INDICADOR económico válido
- cuando el paro… » ver todo el comentario
¿Tienes alguna fuente que avale esa afirmación con cifras estadísticamente significativas?
Y no me refiero respecto al dólar sino respecto al propio euro, con un euro puedes comprar menos que en el pasado, básicamente eso es así siempre, por que es deliberado.