Casi nueve de cada diez españoles reclaman un cambio profundo y urgente en el sistema educativo

Un informe del Instituto de Investigación Metroscopia refleja la creciente preocupación social por cuestiones como el abandono escolar temprano, el acoso en los centros o la falta de motivación en el alumnado. Todo bajo un denominador común: la percepción de que la educación sigue atrapada en debates políticos que no dan respuesta a las necesidades reales de estudiantes y docentes. El documento advierte que no bastará con reformas puntuales: la ciudadanía pide un movimiento amplio con visión a largo plazo y libre de vaivenes partidistas.