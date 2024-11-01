Casi la mitad de los españoles sitúa a la sanidad pública como uno de los grandes problemas de su comunidad

Un 48% de los españoles ha situado a la sanidad pública como uno de los grandes problemas de sus comunidad autónoma, superado solo por la vivienda (53%). Los habitantes de Madrid, País Vasco y Cataluña son las que mejor valoran a sus comunidades en materia sanitaria, mientras que en el extremo contrario se encuentran Extremadura, Murcia, Baleares y Canarias. Madrid también es la comunidad con una mayor proporción de sus ciudadanos que puntúan la sanidad como sobresaliente, con un 22%. La media nacional es del 16%.