Casi un 4 % de los buitres leonados ingiere munición de plomo cada día en España

Una investigación del Grupo de Investigación en Toxicología de Fauna Silvestre del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos y el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua ha demostrado que casi un 4 % de los buitres leonados en España ingiere diariamente fragmentos de munición de plomo, principalmente procedentes de la caza mayor. El hallazgo, basado en el análisis de egagrópilas, permite explicar los elevados niveles de este metal detectados en la sangre de estas aves carroñeras y confirma que la actividad cinegética co

Khadagar #1
Gracias, escopeteros, por preocuparos por la alimentación y bienestar de la fauna salvaje. Ahora los buitres pueden disfrutar de más plomo del que necesitan en su dieta. ¿Qué sería de la naturaleza sin estos grandes aliados? :troll:
starwars_attacks #2
Con lo tóxico que es el plomo!!!!!
