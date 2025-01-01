Casi 30 países, entre ellos España, reclaman medidas "urgentes" ante la "inimaginable" catástrofe en Gaza

27 países, entre ellos España y la UE como bloque, alertan de que el nivel de sufrimiento alcanza "niveles inimaginables" en Gaza, y del uso de "fuerza letal" en repartos. Reclaman medidas "urgentes" para contener y revertir la grave inseguridad alimentaria. "El espacio humanitario debe estar protegido y la ayuda no debería ser politizada", reza un texto difundido ayer y suscrito, entre otros gobiernos, por Reino Unido, Australia, Canadá, Francia, Japón, Países Bajos, Portugal y Suiza. Temen que las trabas burocráticas obliguen a ONGs a irse.