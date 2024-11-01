edición general
10 meneos
30 clics
Casi 200 detenidos por abrir cuentas bancarias para colaborar en el blanqueo de dinero de una red en Málaga

Casi 200 detenidos por abrir cuentas bancarias para colaborar en el blanqueo de dinero de una red en Málaga

El dinero ilícito se movía de una cuenta a otra de las 'mulas', en cortos periodos de tiempo, y se «jugaba» en casas de apuestas online mediante operativas de blanqueo

| etiquetas: 200 detenidos , cuentas bancarias , colaborar , blanqueo , malaga
8 2 0 K 98 actualidad
1 comentarios
8 2 0 K 98 actualidad
asola33 #1 asola33
No he entendido como funciona jugar online para blanquear dinero.
0 K 11

menéame