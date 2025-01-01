Casi 12.000 niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda en Gaza, según la OMS

"En julio, casi 12.000 niños menores de 5 años fueron identificados con desnutrición aguda en Gaza, la cifra mensual más alta jamás registrada", y muertes relacionadas con el hambre están aumentando, dijo el director general de la OMS, Tedros Ghebreyesus. Al menos 99 personas murieron, entre ellas 64 adultos y 35 niños (29 menores de 5 años) desde principios de año hasta el 29 de julio. Entre junio y julio, ingresos por desnutrición casi se duplicaron, de 6344 a 11.877, según UNICEF. Leche maternizada y alimentos nutricionales son muy escasos.