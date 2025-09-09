La «caseta de perro» de Foncalada o la «cuadra» del Bellas Artes: la ira de los turistas con los reclamos de Oviedo

Un turista parece haber experimentado en La Foncalada una experiencia casi traumática. En este sentido la califica, directamente, como «una mierda» y considera que "el entorno donde está es muy feo y parece la caseta de un perro". Respecto a la estatua de Mafalda en el Campo de San Francisco un turista opina que es una «pena» ver "un símbolo de la adolescencia convertido en horterada" De San Miguel de Lillo, una turista opina que "no es para tanto, con lo que vale la entrada, mejor se toman una botella de sidra"