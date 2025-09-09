edición general
La «caseta de perro» de Foncalada o la «cuadra» del Bellas Artes: la ira de los turistas con los reclamos de Oviedo

La «caseta de perro» de Foncalada o la «cuadra» del Bellas Artes: la ira de los turistas con los reclamos de Oviedo

Un turista parece haber experimentado en La Foncalada una experiencia casi traumática. En este sentido la califica, directamente, como «una mierda» y considera que "el entorno donde está es muy feo y parece la caseta de un perro". Respecto a la estatua de Mafalda en el Campo de San Francisco un turista opina que es una «pena» ver "un símbolo de la adolescencia convertido en horterada" De San Miguel de Lillo, una turista opina que "no es para tanto, con lo que vale la entrada, mejor se toman una botella de sidra"

devilinside #1 devilinside
Me alivia que sólo haya un comentario de madrileños. Palurdos hay en todos los lados. Y guiarse por los comentarios de Trip Advisor también es de paletos, sin duda alguna
0 K 12
#3 yarkyark *
#1 Lo de San Miguel de Lillo es para reirse. 200 años antes de que su puta ciudad fuera siquiera un pueblo habitado ya existía esa iglesia.

Que osada es la ignorancia.
1 K 14
devilinside #4 devilinside
#3 Hay gente p'a tó
0 K 12
jewel_throne #2 jewel_throne *
Foriatos.....
0 K 10

