Casas Viejas: ¿error o trampa a la Segunda República?

En marzo de 1932 se fundó en Casas Viejas, un municipio de unos 2.000 habitantes situado en el interior de la provincia de Cádiz, una delegación de la CNT. En los meses siguientes comenzaron a llegar noticias revolucionarias que calaron en una sociedad de campesinos acostumbrados al hambre y la miseria. Los “cantos de sirena” cenetistas, que prometían acabar con el sistema latifundista en manos de los “señoritos” para convertir las tierras en comunales, representaban una oportunidad que no podían dejar escapar.