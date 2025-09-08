edición general
Se casan y se detienen en un campo de girasoles para una foto: atacados y heridos por el dueño [IT]

El día de la boda de dos jóvenes terminó en el hospital: querían imprimir la foto y distribuirla a los invitados al banquete. [...] La pareja herida fue atendida en urgencias y, con el informe médico, acudió a los Carabineros para presentar una denuncia contra su agresor. El calvario terminó con una contrademanda: el dueño del campo de girasoles denunció a la pareja y al fotógrafo por allanamiento.

