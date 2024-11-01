edición general
4 meneos
21 clics

La Casa Blanca ordena a las agencias prepararse para despidos masivos ante un posible cierre del gobierno la próxima semana

La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca ha instruido a las agencias federales a preparar planes de reducción de personal que podrían desencadenar despidos masivos si se produce un cierre del gobierno la próxima semana. En un memorando obtenido por Politico, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ordenó a las agencias identificar programas que perderán financiación discrecional el 1 de octubre y elaborar planes que vayan más allá de los permisos temporales sin sueldo.

| etiquetas: casa blanca , trump , despidos , cierre
4 0 0 K 64 politica
4 comentarios
4 0 0 K 64 politica
themarquesito #3 themarquesito
No habrá cierre de la administración, Chuck Schumer organizará la rendición del Partido Demócrata como de costumbre.
0 K 20
Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Últimamente todo son buenas noticias sobre EE.UU, sobre todo para los currantes y migrantes que votaron a Trump.
0 K 12
#1 Klamp
No hay plata. Se La dimos toda a milei
0 K 8

menéame