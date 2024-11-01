La Casa Blanca ordena a las agencias prepararse para despidos masivos ante un posible cierre del gobierno la próxima semana

La Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca ha instruido a las agencias federales a preparar planes de reducción de personal que podrían desencadenar despidos masivos si se produce un cierre del gobierno la próxima semana. En un memorando obtenido por Politico, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) ordenó a las agencias identificar programas que perderán financiación discrecional el 1 de octubre y elaborar planes que vayan más allá de los permisos temporales sin sueldo.