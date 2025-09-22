edición general
La Casa Blanca confirma que el gigante tecnológico Oracle se encargará de la seguridad del algoritmo de TikTok

Las operaciones de la red social en EE.UU. pasarán a una nueva empresa conjunta con mayoría estadounidense, ByteDance tendrá el 20% de las participaciones en esta compañía, según establece el pacto, El gigante tecnológico estadounidense Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de TikTok. Esta medida forma parte del pacto impulsado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la popular red social siga funcionando en el país con mínima representación china. La noticia ha sido difundida por la......

Pues están aviados. Hace no tanto tuvieron una brecha de seguridad en Oracle Cloud de la que no explicaron nada. Cero transparencia con sus clientes.

www.securityweek.com/oracle-confirms-cloud-hack/

No parece muy confiable
Así podrán hacer que salgan solo videos que solo fomentan a la extrema derecha, como ya pasa en X y en Instagram.
Vaya etiquetas o_o
¿Esto explica la subida de acciones de Oracle las ultimas semana? No hacen política, hacen negocio.
El gigante tecnológico estadounidense Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo la puerta trasera y vigilar a los disidentes en TikTok.
Me espero a que salga en postgresql.
sun microsystems, Java, Tiktok......Ahora tengo claro que van a por Tiktok, van a destruirlo.
#9 O instalar puertas traseras para pillar todos los datos de los usuarios y saber tendencias y pensamientos politicos, que conste yo nunca lo he usado.
Vamos, que el gobierno más diabólico del mundo controle el algoritmo más diabólico del mundo. OK.
ORACLE es al inversa el ELCARO.
Seguro que barato no sera...
Considero que tiktok ha muerto y habrá que esperar a que surja algo equivalente.

Fue fantástico mientras duró. El primer sitio donde aparecián las notícias nuevas y una ventana abierta a la libertad de expresión. Estoy hablando de hace más de un año, no de ahora, que ya no.
