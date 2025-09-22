La Casa Blanca confirma que el gigante tecnológico Oracle se encargará de la seguridad del algoritmo de TikTok

Las operaciones de la red social en EE.UU. pasarán a una nueva empresa conjunta con mayoría estadounidense, ByteDance tendrá el 20% de las participaciones en esta compañía, según establece el pacto, El gigante tecnológico estadounidense Oracle se encargará de garantizar la seguridad del algoritmo de TikTok. Esta medida forma parte del pacto impulsado por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la popular red social siga funcionando en el país con mínima representación china. La noticia ha sido difundida por la......