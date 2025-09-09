edición general
La Casa Blanca se burla de un inmigrante deportado convirtiéndolo en una parodia en redes sociales

La cuenta oficial del Gobierno publica una imagen de un guatemalteco arrestado en Nueva Orleans, imitando a un muñeco Labubu y con un cartel que reza “depredador sexual”

valandildeandunie #2 valandildeandunie *
Después lloran porque uno de los suyos les regala collares de plomo gratis y la gente normal hace chistes sobre ello.
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Pero como se te ocurra reírte de Kirk no te dejan entrar al país o te sancionan si eres miembro del Pentágono
Ummmmmm ese olor a hipocresía me encanta
Bolgo #3 Bolgo
Y lo que le hicieron a Pepe the frog no tiene nombre
