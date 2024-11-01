edición general
La Casa Blanca ayuda a influencers de MAGA, incluido un famoso paseador de perros, a huir de una zona de guerra en Oriente Medio en un avión privado [ENG]

La Casa Blanca ha ayudado a influencers de MAGA a escapar de Oriente Medio en un jet privado mientras más de un millón de estadounidenses de a pie siguen atrapados sin salida. El asesor de Trump, Alex Bruesewitz, la paseadora de perros Sarah Daither y el exlobista Jay Footlik se encuentran entre los seis que lograron huir en un avión fletado por el primero después de que los ataques estadounidenses contra Irán desataran el caos en la región. "Bruesewitz utilizó sus contactos en la Casa Blanca, junto con funcionarios de Arabia Saudita y Catar.

| etiquetas: maga , avión privado , trump , influencers
#2 bizcobollo
"Un famoso paseador de perros", me río por no llorar.
josete15 #4 josete15
No tenemos ningún mecánico del tiktok que repatriar?
Mangione #1 Mangione *
Mientras dejan a sus ciudadanos a su suerte... xD

El mundo actual se ha convertido en una mezcla de Idiocracia y Los Juegos del Hambre.

La derecha mundial jugando, en múltiples frentes, con la extinción de nuestra especie en el planeta.

Pero el día que el ser humano se canse... no valdrá llorar y decir que fue sin querer.
Suigetsu #5 Suigetsu
#1 En el caso de EEUU almenos estos influencers que están en Dubai tienen que seguir pagando impuestos a EEUU ya que la hacienda americana no le acaba de gustar que te vayas aun paraíso físcal. para no contribuir al tío Sam. Así que la repatriación almenos la han "pagado".
Los de aquí que no pagan ni un duro sí que tienen un morro que se lo pisan.
#3 fremen11 *
Su America First!!!
