Casa Batlló: la magia de Gaudí, en muros y píxeles

Ubicada en el número 43 del Passeig de Gràcia de Barcelona, la Casa Batlló es una de las obras más emblemáticas de Antoni Gaudí y un icono universal del modernismo catalán. Aunque el edificio fue construido en 1877, entre 1904 y 1906 fue objeto de una profunda remodelación por encargo del industrial textil Josep Batlló, convirtiéndose en una obra maestra de la arquitectura que, en piedra, vidrio, madera y hierro, contenía las fuerzas ondulantes de la naturaleza. En 2005, la Casa Batlló fue reconocida como Patrimonio Mundial de la UNESCO

2 comentarios
elsnons #1 elsnons *
Otro edificio sobrevalorado en la ciudad de Barcelona. Lo visitan más los extranjeros y no barceloneses que los mismos barceloneses.
daTO #2 daTO *
#1 Es que los precios son directamente para timar a guiris, 29€ la entrada, 45€ si vas a las 8:00 pq no hay casi gente. Su puta madre va a ir, ya la vi hace años, y gratis,
