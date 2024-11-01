Cartas de dignidad y exilio

Hace unos días, a través de la Asociación de los Niños de Rusia...La causa de la expulsión fue la “osadía” de haberse dirigido por escrito a Franco para exigir el cumplimiento del convenio suscrito entre la URSS y España, a través de la Cruz Roja Internacional, para el retorno de aquellos menores (ya adultos) que tuvieron que salir veinte años antes. Ese convenio recogía que serían respetados en sus derechos sin represalias y se reconocerían sus titulaciones profesionales. Según pisaron su tierra fueron interrogados y humillados...