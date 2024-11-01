·
71
meneos
256
clics
Carta abierta a Felipe González: de la chaqueta de pana a justificar un genocidio
Señor González, usted vuelve a hablar y cada vez que lo hace no se retrata la izquierda, sino la caricatura que lleva décadas interpretando.
|
etiquetas:
:
felipe gonzález
,
carta abierta
,
genocidio
41
30
1
K
521
actualidad
44 comentarios
41
30
1
K
521
actualidad
#1
ansiet
Felipe Gonzalez es una Cal-camonia de lo que fué alguna vez si alguna vez lo fué.
2
K
35
#23
omega7767
#1
fue un vendido a EEUU desde el primer día.
Fue el encargado de quitarle el comunismo y republicanismo al PSOE y nos metió en la OTAN
3
K
33
#32
chochis
#23
Isidoro es el rey!
0
K
11
#33
ezbirro
#1
El chaqueta de patrañas.
0
K
7
#34
llorencs
#1
FUE, fue. Sin tilde. Y yo creo que siempre fue eso.
0
K
10
#13
Ludovicio
#12
Perfecto. Me das la razón y te pones a justificarlo tu.
Ahora que estamos en la misma página, veamos la validez de esa justificación.
Deja de hacer como que no sabes que los primeros en secuestrar y matar fueron los sionistas que llevan 80 matando y desplazando Palestinos porque quieren sus tierras. A nada que se retiren de ese territorio que no les pertenece Hamás dejará de tener motivos para secuestrar a nadie. Añadir, para que conste, que los terroristas de Hamás han estado dispuestos a negociar la paz e Israel ha bombardeado a los dirigentes con los que se suponia que iban a negociar.
1
K
23
#15
anti_comunista
#13
Hamás es una organización terrorista, no necesita motivos para secuestrar, violar, torturar y asesinar. Pero vamos, que ya te has ido por los cerros de Úbeda cuando has visto que el debate lo tienes perdido de antemano.+
0
K
6
#17
Ludovicio
#15
¿Que parte del debate he perdido exactamente?
Te he explicado porqué era un intento de justificación.
Como has visto que no podías demostrar que no, te has puesto a defender la justificación.
Como tampoco te ha servido, me acusas de irme por los cerros de Úbeda.
Entiendo que tú manual te obliga a responder como si tuvieses razón todo el rato. Coño, que sois muy previsibles los astroturfers.
0
K
13
#18
anti_comunista
*
#17
Yo te lo he explicado también. Justificar un genocidio es constar de forma explícita que estás a favor de la limpieza étnica. Tú has manipulado las declaraciones de Goncález para alinear su discurso con tu ideología y tu fanatismo. Nada que ver con la realidad.
Entiendo que tú manual te obliga a responder como si tuvieses razón todo el rato. Coño, que sois muy previsibles los astroturfers.
1
K
-4
#19
Ludovicio
*
#18
Justificar es poner justificación a que algo ocurra. En este caso los Israelís secuestrados.
Yo no he manipulado nada. González está repitiendo el mantra de los genocidas de que están matando niños por los actos de Hamás.
Al contrario que tú, yo no estoy trabajando, espero no estar alargando tu jornada laboral. (Se que también repetiras está frase.)
PD: llevo casi 20 años comentando en este sitio. Mis sospechas de ser astroturfer son bajas.
0
K
13
#21
anti_comunista
#19
No, simplemente ha argumentado que Hamás ayudaría liberando a los rehenes. No ha justificado ningún genocidio.
0
K
6
#22
Ludovicio
#21
"si quieren que dejen de matar que liberen rehenes"
Eso significa que una cosa se debe a la otra.
0
K
13
#25
anti_comunista
#22
No, no ha dicho eso. Lo pones entre comillas porque eres un manipulador de libro, pero no son esas palabras textuales. Ha hecho una pregunta, no una afirmación, que es algo distinto a lo que tú dices:
"Si Hamás no quiere que maten a niños y mujeres, ¿por qué no suelta a los rehenes israelíes?"
No es lo mismo, pero ya te dicho que en la izquierda sois expertos en tergiversar.
0
K
6
#30
Ludovicio
#25
Joder, es exactamente lo mismo
0
K
13
#31
anti_comunista
*
#30
Claro, lo mismito
Uno es una pregunta. Y en la otra que manipulas está diciendo como amenaza, hagan esto para que dejen de matar. Lo mismito
1
K
-7
#35
Ludovicio
*
Volvamos al ejemplo inicial:
"Si no quería que le diese un puñetazo ¿Porqué me ha insultado?"
Enunciarlo como pregunta no cambia nada.
EDIT:
#30
vaaaya.
#_31
Me ha puesto en ignore para su respuesta que la última.
0
K
13
#24
Lutin
#21
Ayudaría a qué? Sí los están exterminando, está claro que secuestrar está mal, y peor está cometer actos de Lesa Humanidad como lo están haciendo los sionistas genocidas de mierda, nazis asquerosos, no hay justificación para defender a los nazis.
0
K
5
#26
anti_comunista
#24
Yo no estoy haciendo nada, ni soy sionista, ni soy genocida. Solamente trato de que pienses y tengas comprensión lectora, pero ya veo que con gente de tu calaña si no se piensa igual ya entonces somos genocidas, sionistas, etc. Qué lamentable y primitivo eres
0
K
6
#27
Lutin
*
#26
Que te den justificador de nazis!
0
K
5
#29
anti_comunista
#27
Enorme argumentación, amigo. Me dejas sin palabras.
0
K
6
#2
Torrezzno
Había leído Karma abierta
0
K
20
#5
pepel
Le salieron mal los negocios de EE.UU. con Madoff, y tendrá invertidos los ahorros en Israel, que también da muchos dividendos.
0
K
18
#28
mcfgdbbn3
¿Este no es el de las balas de goma y otras cosas peores?
0
K
13
#11
Ludovicio
#7
Te lo ejemplifico despacio:
Si le doy un puñetazo a otro y, cuando me vienen a detener, digo "es que me ha insultado" me estoy justificando.
Y eso es exactamente lo que está haciendo.
0
K
13
#12
anti_comunista
*
#9
#11
Pero es que el otro al que pegas un puñetazo tiene secuestrado a toda tu familia. El puñetazo no está bien, pero a lo mejor ayuda que el otro libere a tu familia. Eso es lo que está diciendo Felipe González, no está justificiando que Israel siga matando gente
1
K
-4
#38
llorencs
*
#12
Tu vecino o tu hermano tiene secuestrada a mi familia. Así que bajo tu lógica, ataco tu casa para que tu vecino entregue a mi familia
0
K
10
#39
anti_comunista
#38
No, en todo caso atacarías a la casa de mi vecino para rescatar a tu familia.
0
K
6
#3
cutty
Este hdlg ha hecho más por la derecha cleptómana y reaccionaria de este país que José Antonio y Franco juntos
0
K
11
#16
slender_1
Felipe González es un
doppleganger
.
0
K
10
#10
Leon_Bocanegra
No le deis de comer al troll. Y no me refiero a Felipe, aunque también es un poco troll.
0
K
9
#41
consuerte76
Es lo que tiene fumar tanto puro cara al Sol.
0
K
9
#36
Lrs
spanish cagalution
0
K
8
#43
Escafurciao
El segundo español que más daño ha hecho a España en los últimos 40 años
0
K
7
#44
Libre_albedrío
#7
El simplismo está bien para los niños y los crédulos. No para adultos formados y con una inteligencia normalita. No es pedir mucho. A González le gustó mucho el lujo y boato. Ya no puede vivir sin el, y tiene precio. No le importa pagarlo. El día que desaparezca del mundo socialista, y se vaya a "una vida mejor", mis dará una alegría.RIP.
0
K
7
#20
tricionide
el señor X que sorpresa, que no le quiten sus millones
0
K
7
#14
TripleXXX
Del señor X ya me espero cualquier cosa.
Que bien lo hizo la CIA para cargarse a la izquierda en España.
0
K
7
#8
Donlixo
Váyase sr González....
0
K
7
#37
Rodrygo_Silva_de_Goes
No llamar genocidio a algo no significa justificar crímenes de guerra o cosas peores. De hecho tienen la misma pena y condena.
0
K
6
#4
anti_comunista
*
No ha justificado ningún genocidio. Justificar un genocidio es decir que matar niños o realizar una limpieza étnica está bien y es correcto. ESO es justificar un genocidio. Y no ha dicho nada de eso, pero la izquierda lo manipula , lo tergiversa y lo descontextualiza todo. Son los reyes de la mentira y la falsificación.
2
K
-12
#6
Ludovicio
#4
Decir que el genocidio se debe a los actos de otro es justificar el genocidio.
Mírate el manual de astroturfer a ver si tienes algo mejor.
2
K
30
#7
anti_comunista
*
#6
Eso no es justificar un genocidio, es tratar de explicar lo que está ocurriendo y en exponer cómo se podría detener el genocidio. Justificar el genocidio es estar de acuerdo en practicar la limpieza étnica. Y no ha dicho nada de eso.
Mírate el manual de astroturfer a ver si tienes algo mejor.
0
K
6
#9
Fotoperfecta
#4
Por supuesto que lo ha justificado. Es una correlación que hace conscientemente. Si dice que lo que les está pasando a los palestinos es porque Hamás tiene a secuestrados, está implícitamente justificando que si no se liberan las consecuencias son esas.
De hecho está la noticia (que envié yo) donde se entiende perfectamente
www.meneame.net/m/politica/felipe-gonzalez-hamas-no-quiere-maten-ninos
1
K
28
#40
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#4
Eso sería defender no justificar. Alguien mata a un USAno y se va a una gran ciudad, los USAnos (ya que tienen experiencia valdrá para esta ficción) tiran una bomba atómica matando a todos los de la ciudad y a su vez al asesino de ese USAno que se refugió en la ciudad. Y luego se
justifican
, "ay yo no quería matar a nadie más que al asesino, pero como se fue a la ciudad, yo solo quería matarle a él, pero que casualidad que la ciudad estaba llena de gente". Pues eso. Tambien es común el manido para justificarse "es que si no habrían muerto más".
0
K
15
#42
anti_comunista
#40
No hay justificación, González solo está preguntando que por qué no se liberan a los rehenes para facilitar las cosas. Nada más. No le des más vueltas, es más fácil de lo que parece.
1
K
-7
