Carrusel de borrascas en España: la AEMET avisa de lluvias fuertes y posibles tornados en Andalucia y Extremadura

España se prepara para días de inestabilidad meteorológica por la llegada de borrascas atlánticas. Con algunos rasgos subtropicales, una de estas borrascas irrumpirá este miércoles por el suroeste peninsular, dejando a su paso lluvias intensas, tormentas y fuertes rachas de viento en numerosas comunidades, según informa Meteored. Por ahora, se han activado avisos naranjas por fuertes lluvias en cinco provincias del sureste peninsular.